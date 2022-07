Delta del Po. Online il rapporto sul monitoraggio delle lagune 2021

11/07/2022

Il rapporto contiene i risultati del monitoraggio ambientale delle lagune del Delta del Po relativo all’anno 2021 effettuato con rilievi in continuo di parametri chimico-fisici come la temperatura, il pH, la salinità e l’ossigeno disciolto. Attraverso il monitoraggio viene rilevata in tempo reale la tendenza verso situazioni di disturbo ambientale, ad esempio a causa di insufficienza di ossigeno nell’ambiente, anossia, o di anomala distribuzione delle sostanze nutritive, distrofia. Situazioni che potrebbero compromettere il delicato equilibrio di questi ecosistemi e le attività produttive di acquacoltura in essi presenti. I dati del 2021 mostrano in quasi tutte le lagune situazioni di insufficienza di ossigeno disciolto di entità lieve, non in grado di avere conseguenze per gli allevamenti.

Le misure rilevate sono pubblicate in tempo reale in forma grafica sul sito dell’ Agenzia alla pagina https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/dati-in-tempo-reale/boe/index.php mentre quotidianamente viene pubblicato un bollettino contenente, per ogni singola stazione, i valori medi, minimi e massimi, di ogni parametro confrontati con quelli del giorno precedente vai al bollettino

(ARPAV)