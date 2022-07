Operazione di recupero fauna ittica in difficoltà

Emergenza siccità: la Polizia Provinciale prosegue e intensifica l’attività di presidio costante del territorio a tutela della fauna ittica in difficoltà.

“Abbiamo effettuato un’operazione di alleggerimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia preventiva delle fauna ittica – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario della Provincia di Padova – proprio lungo il canale Santa Chiara, in via Luca Belludi a Padova, dove sono intervenuti oltre agli operatori di Polizia Provinciale, i volontari dell’associazione La Sorgente in collaborazione con la sezione FIPSAS di Venezia, entrambe autorizzate dalla Regione del Veneto, il personale della Cooperativa Sociale Piovego di Padova e l’Orto Botanico. Ringrazio tutti i volontari e il personale che collaborano costantemente per il monitoraggio della situazione dei fiumi e dei canali e per intervenire prontamente nelle situazioni di emergenza. In previsione dell’ondata di caldo delle prossime due settimane, abbiamo organizzato questo intervento che verrà anche ripetuto in modo strutturato in altri canali della città. I pesci di media e grossa taglia saranno i primi ad andare in sofferenza, quindi vengono trasferiti dove il corso del fiume ha un livello maggiore di acqua. La Provincia si è attivata per un coordinamento affinché tutte le parti coinvolte, Consorzi di Bonifica, Genio Civile, mondo del volontariato, a seconda delle proprie competenze, diano un contributo fattivo per far fronte alla situazione. La Polizia Provinciale è la sentinella del nostro territorio, ed è chiamata, tra gli altri compiti, a monitorare la fauna, difenderla e contenerla dove necessario”.

“Questa operazione – ha detto Francesco Di Matteo, comandante della Polizia Provinciale – viene effettuata con personale formato, deve saper utilizzare l’attrezzatura necessaria per il recupero del pesce di taglia abbastanza grande, proprio per effettuare un alleggerimento che serve a non far restare il pesce in anossia qualora il livello idrico si abbassi nuovamente. Viene utilizzato in principio uno storditore con motore a scoppio che serve proprio a stordire leggermente la fauna ittica per consentire di recuperarla più agevolmente con i guadini, reti munite di bastone. I pesci vengono immessi in vasche ossigenate e trasportati in luogo idoneo, vale a dire il Bacchiglione, che in questo momento ha un livello idrico accettabile e può ricevere la fauna ittica molto meglio di altri corsi d’acqua. Il personale è preparato, autorizzato dalla Regione del Veneto e impiegato in queste operazioni di recupero e rilascio in zone idonee”.