Calendario completo

Padova, Sedi e orari diversi

Dal 13 luglio al 30 settembre 2022

Al via l’edizione 2022 dei “Notturni Padovani” con numerose interessanti novità che ampliano le esperienze e le opportunità per padovani e turisti mettendo in rete le eccellenze del territorio.

Frutto della collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, il programma sarà molto vario e avrà l’ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, e anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio.

E’ una proposta nuova che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani, ma che in realtà contiene elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di luglio/agosto/settembre i Notturni Padovani 2022 prevedono la visita ai “Cicli di affreschi del XIV secolo di Padova”, patrimonio mondiale UNESCO, quali la Cappella degli Scrovegni, il Battistero rinnovato, la Chiesa degli Eremitani, il Palazzo della Ragione, la Reggia Carrarese, la Basilica del Santo e l’Oratorio di San Giorgio; poi la visita dell’Orto Botanico, del Museo di Storia della Medicina, del Ghetto e della Padova Ebraica, dei chiostri del complesso monastico dell’Abbazia di Santa Giustina.

Non mancheranno esperienze sensoriali come le degustazioni al Pedrocchi con la visita del suo piano nobile; aperitivi in battello; wine tasting nel Dominio di Bagnoli; e poi “Il mare nel vigneto” una proposta insolita nel Conselvano che unisce la magia di una cena in vigneto con il sapore e il profumo del pesce marino.

Tra le novità 2022 troviamo le passeggiate nella storia con le visite guidate ai sotterranei di Palazzo della Ragione e al sotterraneo Ponte romano di San Lorenzo nonché le passeggiate per la città con profili di racconto legati alle antiche corporazioni, alla rilettura di antiche guide e della vita cittadina nell’era medievale; ed ancora visite a monumenti e chiese accompagnati da musica dal vivo ispirata ai palazzi visitati ed attività rivolte alle famiglie con visite laboratorio che promuovono la condivisione di esperienze tra adulti e bambini.

Inoltre, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova, il Centro di Ateneo per i Musei (CAM) dell’Università di Padova ha messo a disposizione alcuni suoi siti museali e ha avviato interessanti corsi di aggiornamento per le guide turistiche che accompagneranno i gruppi nei suoi musei scientifici.

VISITE GUIDATE

Scopri i monumenti, i musei e la storia della città di Padova accompagnato per le sue vie accompagnato da una guida professionista!

La Padova ebraica. Rotoli e racconti

Appuntamento alle 17:30 davanti al Museo della Padova Ebraica

La visita ai pezzi più importanti della collezione del Museo della Padova Ebraica e la Sinagoga che raccontano di ricorrenze, tradizioni ebraiche e incroci tra diverse culture.

Antichi rotoli (sefarim) e splendidi tessuti saranno i protagonisti di un affascinante viaggio nella cultura ebraica padovana.

Il Museo della Padova Ebraica a Padova trova collocazione nel centro storico, all’interno dell’edificio che ospitava l’antica sinagoga di rito tedesco sorta nel 1682 come edificio per il culto Ashkenazita (in città già dal XIV secolo).

Date: 13 luglio – 14 settembre

Prenotazioni

Padova ebraica. Saperi e sapori

Appuntamento ore 17.30 davanti al Museo della Padova Ebraica

Un’occasione per conoscere le fondamentali regole alimentari ebraiche, raccontate grazie ad alcune ricette tipiche della tradizione padovana.

I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta di piatti tradizionali della loro terra preparati secondo le norme kasher. Il percorso si concluderà con la visita alla Sinagoga Italiana e un aperitivo kasher.

Date: 20 luglio – 31 agosto

Prenotazioni

Padova ebraica. 800 anni dell’Università

Appuntamento ore 17.30 davanti al Museo della Padova Ebraica

Rettori, professori, medici ebrei che hanno contribuito ad arricchire la storia della prestigiosa università patavina che quest’anno festeggia l’anniversario dei suoi 800 anni.

Questo il centro della visita al Museo della Padova Ebraica che si aprirà con alcuni frammenti della video installazione “Generazione va, generazione viene”.

Il percorso si concluderà con la visita alla Sinagoga Italiana attualmente in uso.

Date: 3 agosto – 28 settembre

Prenotazioni

Il Prato della Valle e l’Orto Botanico

Appuntamento alle ore 9.15 presso la fontana dell’Isola Memmia in Prato della Valle.

Passeggiata in Prato della Valle, accompagnati dalla guida. Scoprirete con lei la storia della piazza, delle statue e dei palazzo che la circondano.

L’Orto Botanico di Padova è un prezioso scrigno del sapere medico, luogo di conoscenza, di ricerca e di sperimentazione botanica, a partire dal 1545 quando fu istituito su delibera della Repubblica veneziana, quale primo Giardino dei Semplici universitario al mondo per la coltivazione delle piante medicinali.

Date: 24 luglio – 28 agosto – 18 settembre

Prenotazioni

Visita guidata al ponte sotterraneo di San Lorenzo

Fasce di appuntamenti alle ore 10:00 – 10:45 – 11:30 – 17:00 – 17:45 – 18:30 in piazza Antenore

Sei appuntamenti nella stessa giornata per visitare a Padova un patrimonio sotterraneo invisibile, che tanto racconta del suo passato più lontano.

Escursione in collaborazione con Associazione Arcadia.

Data unica: 16 luglio

Prenotazioni

Caffè Pedrocchi. Antiche atmsofere padovane

Appuntamento alle ore 20.30 piazzetta Pedrocchi.

Visita guidata al Piano Nobile del celebre Caffè senza porte: l’enorme sala da ballo e le salette affrescate che hanno fatto da sfondo ad avvenimenti storici tra rivoluzione, scienza e musica scoprendo perché studenti ed alta borghesia lo scelsero come luogo d’elezione. Come nota finale brindisi con vini bianchi e rossi del Triveneto e degustazione di prelibatezze locali nelle sale storiche del pian terreno accompagnati dai colori della nostra bandiera Italiana.

Date: 26 luglio – 9 e 30 agosto – 6 e 27 settembre

Prenotazioni

Arte e storia tra vie e piazze. Le antiche corporazioni

Appuntamento alle ore 18:30 davanti ai Leoni del Caffè Pedrocchi

Partendo dall’antica configurazione di piazza Pedrocchi, con le adiacenze medievali oggi scomparse, seguiremo le tracce delle antiche guide per ritrovare la storia antica di edifici o corporazioni cittadine. Grazie alle fonti tesseremo un percorso accattivante per le vie della città che dalle curiosità sulla corporazione della lana passa alla tradizione dell’albero della cuccagna degli strazzaroli, senza dimenticare la storia della «gatta» padovana o delle antiche prigioni.

Data unica: 23 luglio

Prenotazioni

Arte e storia tra vie e piazze. La vita nel ‘300 padovano

Appuntamento alle ore 18.30 in Piazza delle Erbe davanti alla fontana

Un fermo immagine di Padova all’inizio del Trecento seguendo la descrizione di una fonte d’eccezione, la Visio Egidij regis Patavie di Giovanni da Nono. Un percorso unico tra arte e storia, alla ricerca degli antichi palazzi del potere con episodi di vita cittadina e quotidianità vissuti tra le piazze, il sotto salone o le case torri.

Su questo sfondo si intrecceranno le vicende delle corporazioni cittadine e l’aspetto di Palazzo della Ragione prima dell’incendio del 1420.

Data unica: 28 agosto

Prenotazioni

Arte e storia tra vie e piazze. Religione e potere

Appuntamento alle ore 18:00 sotto la Torre dell’Orologio in Piazza dei Signori

Partendo dalla storia della torre dell’orologio, della Loggia del Consiglio e della piazza del Duomo, si inizierà una vera e propria passeggiata nel medioevo. Raccontando le liti tra vescovo e canonici, non meno che quelle tra gli artisti, si ricostruirà la facies antica di questa parte di città divisa tra l’amministrazione del potere e gli svaghi dell’aristocrazia. Il percorso terminerà con una suggestiva immersione nel ghetto ebraico, raccontato nella sua quotidianità grazie alle fonti antiche ed analizzato nelle emergenze storico-artistiche tuttora esistenti.

Data unica: 11 settembre

Prenotazioni

Arte e storia tra vie e piazze. Dall’Impero romano a oggi.

Appuntamento alle ore 18.00 davanti alla Tomba di Antenore

Il quarto percorso partirà dalla tomba di Antenore per esplorare, attraverso le fonti, la storia del ritrovamento e della costruzione del sito. Non mancheranno gradevoli aneddoti che daranno voce alle singole personalità che hanno vissuto questo momento tanto particolare della storia padovana. A seguire si alzerà lo sguardo e si osserveranno le adiacenze della tomba ricostruendo, grazie alle guide antiche, l’assetto oggi scomparso dell’area. Procedendo poi verso via San Francesco si racconteranno i palazzi medievali di maggior pregio storico artistico, incontrando le vicende delle famiglie aristocratiche che li hanno abitati.

Data unica: 25 settembre

Prenotazioni

Massimago Wine Tower Experience

Appuntamento alle ore 18:00 presso la Massimago Wine Tower – Via Pasquale Paoli 16

La Torre del Soccorso è un’antica struttura difensiva vicino al Castello della famiglia Carrarese, la famiglia che governò Padova dal 1318 al 1405. Costruita tra il XIII e XIV secolo, faceva parte delle prima cerchia di mura che proteggevano la città. La Torre del Soccorso, il bastione e il giardino, furono protagonisti di scambi, acquisti e vendite da parte di molte personalità importanti.

Date: 29 agosto – 13 settembre

Prenotazioni

Urbs Picta. La Padova Carrarese

Appuntamento alle ore 9.30 di fronte alla Chiesa degli Eremitani.

Tour dedicato alla Padova Carrarese con la visita della la Chiesa degli Eremitani e il Palazzo della Ragione e alla Loggia Carrarese, ora Patrimonio Unesco.

Date: 17 luglio – 7 e 21 agosto – 18 settembre

Prenotazioni

Urbst Picta. La cittadella antoniana

Appuntamento alle ore 17.30 di fronte all’Oratorio di San Giorgio.

Il percorso intende valorizzare in special modo alcune aree della Basilica legate all’arte pittorica del Trecento e all’arte scultorea rinascimentale.

Date: 29 luglio – 12 agosto – 2 e 23 settembre

Prenotazioni

SCOPRI IL TERRITORIO

Visita e degustazione al dominio di Bagnoli

Appuntamento al Dominio di Bagnoli (Piazza Guglielmo Marconi, 63, 35023, Bagnoli di Sopra (PD) alle ore 16.30.

Visita della meravigliosa villa amata dal Goldoni con degustazione finale di Friularo.

La visita si concluderà con una degustazione in cantina caratterizzata da 3 calici di vino, crostini di pane, grissini e zaeti (nel caso di degustazione del vino passito).

Date: 22 luglio – 26 agosto – 16 settembre

Prenotazioni

Il mare nel vigneto

Appuntamento alle ore 20:00 presso l’Azienda Agricola Gastaldi (Candiana)

Il mare nel vigneto vuole essere una proposta insolita che unisce la magia di una cena in vigneto con il sapore e il profumo del pesce.

Prenotazioni

TOUR IN BATTELLO

Da Bassanello lungo il Bacchiglione verso Selvazzano con aperitivo in barca

Appuntamento ore 18.45 a Bassanello per imbarco.

A Bassanello antico borgo di barcaioli, si inizia la risalita del fiume “Bacchiglione”. Navigazione lungo un suggestivo itinerario fluviale naturalistico caratterizzato da un percorso meandriforme, composto da anse fluviali e rive folte di salici, pioppi, platani ed ontani; sullo sfondo le inconfondibili sagome dei Colli Euganei.

Date: 14 e 28 luglio – 18 agosto – 1 settembre

Prenotazioni

Padova tra cielo e acqua

Appuntamento: 16.30 entrata Musei Civici.

Visita la Cappella degli Scrovegni e naviga dalle Porte Contarine al Portello!

Date: 18 luglio – 1 e 22 agosto – 5 e 19 settembre

Prenotazioni

In Battello a Villa Giovannelli e Villa Grimani Valmarana

Appuntamento alle 17.30 presso la Scalinata cinquecentesca di Porta Portello

Imbarco sul battello al Portello di Padova, navigazione lungo un percorso fluviale suggestivo.

Sbarco e illustrazione esterna di Villa Giovanelli e visita interna a Villa Grimani Vendramin Calergi Valmarana.

Date: 29 luglio – 15 settembre

Prenotazioni

FAMILY LAB

Arti e storie al Portello

Appuntamento alle ore 16.30 presso la Porta Ognissanti – Portello

Un pomeriggio all’insegna della scoperta dell’arte e delle bellezze del Portello e in particolare della sua antica Porta Cinquecentesca di ingresso alla città.

Durante l’attività le famiglie potranno visitare Porta Ognissanti sia all’esterno che all’interno e a seguire sarà previsto un laboratorio condiviso adulto-bambino a cura delle artiste Maria Panzuto e Marianna Cavaliere.

Date: 11 e 17 settembre

Prenotazioni

BURCHIELLO TRA LE VILLE DEL BRENTA

Romantica minicrociera, tra le Ville Venete della Riviera del Brenta, da Padova a Venezia o viceversa, tra arte e storia, lungo il percorso dell’antico Burchiello veneziano del ‘700.

Prenotazioni

STORIA E MUSICA A PALAZZO

Storie e musica a Palazzo Zuckermann e la Casa museo di Nicola Bottacin con concerto

Appuntamento davanti Palazzo Zuckermann. Doppio turno 15:45-17:15 e 17:30-19:00

Visita a cura dello storico Marco Callegari di scoperta della residenza privata dell’industriale Enrico Zuckermann, titolare all’inizio del XX secolo di una storica azienda padovana. Oggi il sontuoso palazzo conserva alcune collezioni facenti parte del patrimonio dei Musei Civici della città.

Intervento musicale a cura di Nova Simphonya Patavina.

Data unica: 18 settembre

Prenotazioni

I suoni del sacro.

Visita-concerto alla Chiesa Santuario del Torresino e all’Oratorio di San Bovo

Appuntamento alle 16:30 davanti la Chiesa del Torresino.

Visita a cura dello storico dell’arte Loredana Pavanello al Santuario di Santa Maria del Torresino, vero gioiello del ‘700 padovano. Custodisce interessanti memorie e opere che testimoniano una devozione antica risalente all’epoca medievale.

Concerto a cura di Nova Simphonya Patavina

Data unica: 10 settembre

Prenotazioni

PASSEGGIATE LUNGO LE MURA

Dal baluardo Moro II alla Porta scomparsa di Codalunga

Appuntamento alle ore 21:00 in Via Citolo da Perugia 116, angolo via Beato Pellegrino

L’itinerario si svolge lungo via Citolo da Perugia, all’interno della cinta muraria cinquecentesca a nord della città, con partenza dal baluardo Moro II, recentemente restaurato, che presenta due vaste piazzebasse sui fianchi e la sommità raggiungibile con una comoda rampa. Nel prato ora spiccano le quattro postazioni circolari per la contraerea della II Guerra Mondiale.

Date: 31 luglio – 30 settembre

Prenotazioni

Dalla Specola a Torricelle lungo il naviglio interno, dal gotico al rinascimento

Appuntamento alle ore 18:30 presso il Ponte della Specola, piazzetta Delia

Date: 5 e 19 agosto

Prenotazioni

Il Castelnuovo a Ognissanti, la fortezza incompiuta

Appuntamento alle ore 18:30 all’ingresso della Golena San Massino, via San Massimo, 137

Gli scopi originari del sistema fortificato orientale, formato da due torrioni cilindrici a nord e a sud e da un grande torrione intermedio, sono poco riconoscibili se non si visitano le strutture interne e, in particolare, le due lunghe gallerie lunghe ciascuna circa 170 metri con due pozzi a trabocchetto di testata che ne controllano gli accessi con ponti levatoi.

Date: 21 agosto – 4 settembre

Prenotazioni

Il Torrione e il Canale Alicorno

Appuntamento alle ore 21:00 all’ingresso del Giardino Alicorno, piazzale Santa Croce

Dalle vicende conseguenti all’assedio subito da Padova nel 1509 e alla costruzione del torrione Alicorno fuori dalla città a ovest del Bacchiglione, prima provvisorio e poi in muratura a partire dal 1513, deriva una modifica dei corsi d’acqua della zona meridionale: l’alveo del Tronco Comune è spostato a occidente, allontanandolo da Santa Croce, e il canale di Santa Giustina, prolungato verso ovest prende una nuova denominazione dal vicino torrione Alicorno.

Date: 25 agosto – 15 settembre

Prenotazioni

MUSEI UNIVERSITA’ DI PADOVA

Museo di Fisica Poleni

Appuntamento alle ore 18:00 in Via Loredan 10, Padova

Il nuovo Museo ha le sue origini nel Gabinetto di Fisica avviato a Padova nel 1739 da Giovanni Poleni, scienziato di fama europea. Le collezioni, arricchite con strumenti del Cinquecento e Seicento, conducono fino alle innovazioni del Novecento nel campo della ricerca fisica. Il museo custodisce pezzi unici come orologi solari, astrolabi e strumenti per dare dimostrazioni dirette e immediate delle leggi della fisica.

Date: 26 luglio – 3 e 17 settembre

Prenotazioni

Museo di Macchine Bernardi

Appuntamento alle ore 18:00 in Via Venezia 1 – Padova

Il Museo espone gli esemplari di motore a combustione interna costruiti da Enrico Bernardi, prototipi che hanno segnato la storia motoristica d’Europa nella seconda metà del XIX secolo.

Date: 7, 14 e 21 settembre

Prenotazioni

La Sala dei Giganti e il Museo di scienze archeologiche e d’arte

Appuntamento alle ore 16:00 sotto la Torre dell’Orologio, Piazza dei Signori

La Sala dei Giganti con i suoi grandi della storia già celebrati da Francesco Petrarca nel suo “De viris illustribus”, fu immaginata per glorificare Francesco I il Vecchio, ma nel XVI secolo, con un’importante ristrutturazione, diventò simbolo del potere veneziano in città.

Date: 17 e 24 settembre

Prenotazioni

Museo di Geografia

Appuntamento alle ore 21:00 davanti al Museo di Geografia

La visita guidata al primo Museo di Geografia d’Italia permette di conoscere e approfondire l’evoluzione della geografia muovendosi all’interno del prestigioso Palazzo Wollemborg, di via del Santo.

Date: 22 e 29 luglio

Prenotazioni

MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA

Musme-Museo della Medicina

Appuntamento alle ore 17:00 presso il MUSME – Via San Francesco, 94

Nel cuore antico di Padova, nell’antico palazzo quattrocentesco che fu sede del primo ospedale padovano di San Francesco Grande, troviamo il Museo di Storia della Medicina, un complesso che racconta lo straordinario percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della Scuola medica padovana.

Data unica: 4 agosto

Prenotazioni

Giallo al Musme

Appuntamento alle ore 17:00 presso il MUSME – Via San Francesco, 94

Un’iniziativa unica che vi porterà ad essere investigatori dentro il MUSME!

Data unica: 4 agosto

Prenotazioni

Informazioni

Prenotazioni a partire dall’11 luglio

[email protected]

https://www.notturnipadovani.it/

