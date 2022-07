Marmolada: Zaia, ‘dimesso il turista tedesco ricoverato in Veneto’

Canazei, 9 lug. (Adnkronos) – Un uomo di nazionalità tedesca soccorso e curato “dalla Ulss 1 Dolomiti a Feltre, sta bene ed è stato dimesso questa mattina”. Lo annuncia il presidente della Regione Veneto Luca Zaia fornendo, sui social, un aggiornamento sui feriti della Marmolada ospitati nelle strutture ospedaliere venete.

“Accompagnato dai familiari, concluderà la convalescenza in una struttura vicino casa. Prima di lasciare l’ospedale feltrino, ha riservato parole di gratitudine e apprezzamento per i soccorsi e le cure ricevute”. Per quanto riguarda gli altri feriti, le condizioni della donna ricoverata a Belluno, “sono in via di miglioramento”. Rimane in prognosi riservata invece il giovane trentino in cura all’ospedale di Treviso.

(Adnkronos)