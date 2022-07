BENE LO STANZIAMENTO PER LA ZOOTECNIA VENETA

Coldiretti Treviso: “Gli allevamenti di Marca vera eccellenza del made in Italy”

“Le risorse stanziate a beneficio della zootecnia veneta sono il giusto riconoscimento per la grande qualità espressa dai nostri allevatori. Per la provincia di Treviso si tratta di tutelare un patrimonio zootecnico che vede in primis l’area della castellana e dell’asolano esprimere un comparto d’eccellenza”. Coldiretti Treviso commenta così lo stanziamento di oltre 220 milioni di euro da parte del Governo per gli allevamenti nazionali di cui circa 30 saranno destinati al Veneto dove la zootecnia rappresenta il 38% della produzione lorda vendibile regionale che vale 6,4 miliardi. Un patrimonio di razze pregiate e in via d’estinzione conservato dagli imprenditori agricoli custodi oltre che professionalmente preparati con allevamenti altamente specializzati sul territorio nel rispetto del benessere animale. L’accordo fortemente sostenuto da Coldiretti è stato raggiunto in Conferenza Stato Regioni sui due decreti del Ministero delle Politiche agricole per le filiere zootecniche. “Vogliamo ringraziare il Ministro Patuanelli e le Regioni – sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso in sintonia con le parole del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – per l’azione congiunta a favore di un settore che rappresenta la spina dorsale del nostro sistema agroalimentare”.

L’aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali anche a causa dell’attuale crisi Ucraina ha prodotto – spiega Coldiretti – un aumento dei costi per le produzioni delle uova, del latte e delle carni, al quale si sono aggiunti i rincari su dell’energia. Il risultato è un crollo del valore aggiunto che in alcuni settori sfiora i 100mila euro ad azienda e che mette un allevamento su dieci a serio rischio di chiusura, secondo un’analisi Coldiretti su dati Crea.

Le risorse – rileva Coldiretti – sono indirizzate a tutti i tipi di allevamento: vacche da latte, vitelloni, bufale, suinicola, carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in Sistema di qualità nazionale o in Sistemi di qualità Dop/Igp, ovicaprina: allevamento di conigli, galline ovaiole, tacchini, polli, imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova.

L’allevamento italiano – continua Coldiretti – è un importante comparto economico che vale 17,3 miliardi di euro e rappresenta il 35 per cento dell’intera agricoltura nazionale, con un impatto rilevante anche dal punto di vista occupazionale dove sono circa 800mila le persone al lavoro. “Per questo quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado” conclude il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

(Coldiretti Padova)