World ArchitecTour, il nuovo progetto di Padova Hall che guarda al futuro

Dopo il successo della prima edizione torna, attesissimo, l’appuntamento con World ArchitecTour, la manifestazione diretta B2B promossa da Padova Hall in programma lunedì 4 e martedì 5 luglio.

Lanciata con l’obiettivo di favorire l’incontro fra le eccellenze del settore dell’arredo, del design e delle finiture d’interni Made in Italy e gli opinion leader del continente africano, la prima edizione della manifestazione si era chiusa nel luglio 2021 con la soddisfazione pressoché unanime di buyer ed espositori.

Il format taylor made – già sperimentato con successo in occasione della prima edizione – affiancherà all’area espositiva un fitto calendario di incontri di matching one-to-one, studiati per favorire lo sviluppo di opportunità di business immediate.

La risposta arrivata dalle aziende è molto forte e già si configura un’ulteriore crescita qualitativa del progetto, che già nella prima edizione aveva ospitato alcuni fra i marchi più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale del settore dell’arredo e del design.

Se nel 2022 i contenuti della manifestazione resteranno invariati, il cambio di nome – da Africa ArchitecTour a World ArchitecTour – risponde a un progetto di sviluppo di medio-lungo periodo che punta all’estensione del format anche ad altri mercati.

L’appuntamento B2B è realizzato da Fiera di Padova con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con il patrocinio della Regione Veneto.

Il progetto quest’anno è inoltre sostenuto dalla Regione Marche e Tecne (Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per i settori mobile e meccanica), finanziando al 50% la partecipazione delle aziende marchigiane.

(Fiera di Padova)