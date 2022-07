La guida della Casa del Petrarca in Comunicazione Aumentativa Alternativa

Raccontiamo la villa in modo chiaro, comprensibile e accessibile a tutti.

La Regione del Veneto ha realizzato una serie di guide in C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa), per permettere a ogni visitatore di godere di un patrimonio unico come quello delle ville venete, attraverso informazioni chiare e narrazioni semplici.

3 codici di comunicazione – immagini, parole e simboli – si integrano con armonia.

Nella guida C.A.A. troviamo:

– foto, per raccontare ciò che si trova nella villa,

– testi, di facile lettura e adatti a persone con lieve dislessia,

– simboli Widgit Literacy Symbols – pittogrammi (noti come Rebus).

Una brochure per tutti, un valido compagno di viaggio utile a bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con difficoltà cognitive o che ancora non hanno acquisito la capacità di letto-scrittura, per ragazzi e adulti di madrelingua non italiana, per persone con disabilità cognitiva e con autismo, ma anche per persone anziane e straniere che necessitano una lettura facile.

L’iniziativa è finanziata dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto nell’ambito del progetto europeo Tourism4All (programma Interreg Italia-Croazia) con l’obiettivo di rafforzare l’inclusività e l’accessibilità dell’esperienza di viaggio, per tutti.

La guida C.A.A. è disponibile in formato cartaceo all’interno della villa e in pdf in questa pagina nella colonna di destra.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)