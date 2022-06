30° Giro del Veneto – 4^ tappa – Sospensione temporanea della viabilità

30° GIRO DEL VENETO

La 4^ tappa in programma per domani, Venerdì 1 Luglio 2022, passerà anche per Cittadella.

Dalle ore 14:00 alle ore 15:30, durante il passaggio della carovana ciclistica, la circolazione stradale verrà sospesa nelle seguenti strade del territorio comunale:

Via Bassarena

Via Beltramina

Via San Donato

Via Bellinghiera

Via Rometta

Via Dell’Olmo

La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti e, in ogni caso, non superiore ai 15 m dal momento del transito del primo concorrente.

In allegato, l’ordinanza completa