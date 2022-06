Este: Este d’Estate: rassegna di eventi estivi 2022

Home Notizie Este d’Estate: rassegna di eventi estivi 2022

Ha preso ufficialmente il via il calendario delle manifestazioni culturali ed artistiche estive promosse dal Comune di Este. Dal teatro al cinema, dalla musica rock a quella classica, dagli incontri letterari di spessore alle visite guidate: circa 120 gli appuntamenti dedicati a ogni fascia di pubblico, che si svolgeranno tra giugno e settembre.

«Il programma degli eventi estivi è ricco di appuntamenti, dedicati a grandi e piccini e che coinvolgeranno non solo il centro città, ma anche le frazioni. – afferma l’Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Luigia Businarolo – Si è cercato di tenere in considerazione le diverse fasce di età, offrendo occasioni culturali e di crescita personale per tutti. Si è cercato inoltre di dare spazio a realtà diverse, locali e non solo».

Apre il calendario la mostra “Terre di Mantegna”, a cura del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova. L’occasione prevede interessanti conferenze per riscoprire le opere del Mantegna e la ‘donazione de Mabilia’, oltre a un concerto di musica rinascimentale e barocca che chiuderà la mostra. A completare gli ultimi giorni di giugno, appuntamenti musicali, spettacoli di danza, teatro per ragazzi e teatro sociale.

«Con l’inizio di luglio arrivano anche i grandi eventi musicali – continua l’Assessore Businarolo. – Il Foro Boario ospiterà la seconda edizione di EstEstate Festival, con i grandi nomi della musica: Zucchero, i Morcheeba, Andrea Pucci, il Maestro Diego Basso con un omaggio a Morricone, gli Oblivion, Gaia, HU e VV, Coez e, per finire, Fabrizio Moro.»

Un mese all’insegna della buona musica: non solo EstEstate Festival, ma anche i concerti di musica dal vivo per ogni genere musicale, che si svolgeranno presso il Chiostro di San Francesco, ex Vescovile. In programma, musica classica, lirica, jazz, rock n’roll, pop, r&b per un totale di circa 20 incontri.

Sempre a partire da luglio e per tutto il mese di agosto si sviluppa una proposta di grande qualità culturale, dedicata alla letteratura nazionale e internazionale: “Estemporanea” sarà la rassegna letteraria del 2022, che porterà nel Cortile della Biblioteca e in altre location cittadine i grandi scrittori contemporanei, tra cui spiccano i nomi di Francesca Valente, autrice di Altro nulla da dichiarare e vincitrice del Premio Campiello Opera Prima, il giallista Fulvio Ervas, Paolo Colagrande, Tiziano Scarpa, Jana Karšaiová, semifinalista del Premio Strega 2022. Alle classiche presentazioni dei libri si aggiungeranno anche reading con accompagnamento musicale. Estemporanea si svolgerà in 9 appuntamenti: il 6,11,21 e 28 luglio e il 3,9,17,25 e 31 agosto.

«Abbiamo puntato su nomi importanti e sulla narrativa di qualità – spiega l’assessore. – Molti degli autori che parteciperanno alla rassegna di Este si sono distinti in ambito nazionale e internazionale, come vincitori o finalisti dei più importanti premi letterari, quali il Premio Campiello, il Premio Strega, il Premio Calvino. Lasceremo spazio alla narrativa, ma anche ad altri generi letterari che trovano sempre più spazio sui nostri scaffali, come la graphic novel.»

Tre diverse rassegne vedranno come protagonista il mondo del cinema. Si tratta di “Cinema sotto le stelle”, realizzata insieme al Cinema Farinelli; “Cinema in Biblioteca: A volte ritornano”, con la collaborazione di Associazione Culturale Villa Dolfin Boldù per i film d’autore; “Cinema nelle frazioni”, itinerante, in 6 tappe tra luglio e agosto, con la collaborazione dell’associazione Euganea Movie Movement.

Ancora cultura con la rassegna “Intrecci: parole che salvano”: una rassegna che propone reading o spettacoli teatrali di ispirazione classica, rivolgendo particolare attenzione alla persistenza di temi ed immagini nel mondo contemporaneo.

«Si tratta di una proposta nuova – commenta l’assessore Businarolo – che ha lo scopo di valorizzare la vocazione storica di Este e le sue radici millenarie».

Numerosi anche gli appuntamenti di teatro, teatro per ragazzi, danza e spettacolo all’aperto, che si svolgeranno nell’affascinante cornice del Chiostro dell’ex Vescovile e non solo.

Per gli amanti dello shopping e delle serate al chiaro di luna, il programma “Shopping al chiar di luna” riempirà le vie del centro storico tutti i giovedì di luglio, con apertura serale dei negozi fino alle 23.30 e con molte attività di animazione e intrattenimento, in collaborazione con l’Associazione Este in Centro.

In programma anche circa 20 incontri dedicati alla scoperta della Città, con visite guidate al complesso monumentale, tra cui l’intrigante Astrotour di Astronomitaly, per vivere l’emozione di osservare stelle, galassie, nebulose e pianeti nella Notte di San Silvestro. Molte anche le attività di incontro e aggregazione, con un focus sull’arte del Pittor celeberrimo Antonio Zanchi, nel trecentenario dalla sua scomparsa.



Nel mese di settembre ripartiranno anche le manifestazioni sportive, con diversi appuntamenti tra cui spicca la Festa dello Sport in Piazza Maggiore e lungo le vie del centro.

«Le manifestazioni e gli eventi pensati per la stagione estiva vogliono promuovere momenti di socializzazione fra i cittadini, ma anche attrarre visitatori e turisti, grazie all’incremento dell’offerta di appuntamenti – spiega l’Assessore Businarolo. – Oltre ad eventi già consolidati nella tradizione cittadina, molte saranno le nuove proposte di attività e iniziative dall’offerta variegata, che incontri un pubblico eterogeneo per età e sensibilità culturale.

Auguro a tutti un’estate serena e ricca di occasioni d’incontro.»

L’elenco di tutti gli eventi in programma sarà disponibile a breve.

Si invita a consultare il web istituzionale e le pagine Facebook e Instagram per tutti gli aggiornamenti.

(Comune di Este)