SIOS22 Summer Edition: metaversi, Nft, blockchain e web3

Giovedì 30 giugno i protagonisti dell’innovazione torneranno ad animare Firenze negli spazi dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, in occasione di #SIOS22 Summer Edition, organizzato da StartupItalia in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione CR Firenze. NFT, metaversi, crypto, blockchain, Web3 saranno i principali temi di una giornata densa di appuntamenti, incontri e scoperte, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze. Un appuntamento che vedrà tra i suoi protagonisti il SIOS Summer Edition Special Award, con una giuria di esperti chiamata a decretare la più innovativa tra le cinque finaliste di una rosa di startup del mondo NFT.

Nella tappa estiva del 2022 dello StartupItalia Open Summit torna l’Investor Day Powered by Nana Bianca e StartupItalia: una mattinata di incontri one-to-one con finanziatori, business angel e altri protagonisti che, con i loro interventi, hanno decretato la svolta per molte nuove imprese. Spazio anche ai tavoli Bootstrap che, tra le 12:00 e le 14:00, metteranno a confronto 12 mentor e 12 startup su temi “caldi” per gli startupper come Comunicazione & Promozione, Legal & New Business, Finanziamenti & Prodotti.

Dalle 17:00 si entrerà nel vivo della kermesse: sotto il segno di “Reloaded”, il fil rouge che unisce tutti gli eventi SIOS22, la parola passerà ai protagonisti dei mondi NFT, Crypto, Web3 e metaversi, nel senso più ampio possibile per fornire, a chi seguirà dal vivo e a chi da remoto in diretta sui canali social di StartupItalia, gli strumenti e gli elementi principali per muoversi in uno scenario innovativo tra i più affascinanti degli ultimi anni.

“SIOS22 Summer Edition è l’occasione per analizzare i dati degli investimenti in startup in Italia nel primo semestre, un valore che dimostra come l’ecosistema sia pronto a superare le barriere. Per farlo è necessario agire in una logica di ‘gioco di squadra’ tra multinazionali, PMI, nuove imprese e distretti locali, tutti soggetti capaci di aggiungere eccellenza alla nostra economia e di esportare fuori dai confini nazionali idee, prodotti e servizi innovativi e di qualità”, dichiara Dario Scacchetti, CEO di StartupItalia. “Come da tradizione di SIOS, la Summer Edition avrà il suo Special Award, quest’anno dedicato alle tematiche di cui parleremo durante l’evento, NFT, metaversi e Web3 per indagare i tanti nuovi possibili scenari di business. Il premio è un ulteriore elemento della chiave di lettura dei mondi che ci apprestiamo ad attraversare e vivere”.

“SIOS è un appuntamento immancabile per chi lavora in Italia nel mondo dell’innovazione digitale – commenta Paolo Barberis, co-founder dello startup studio Nana Bianca -. Un’occasione per fare il punto della situazione e focalizzare i (numerosi) cambiamenti in atto. Un modo per riflettere insieme sulle potenzialità del Web3, delle nuove reti decentralizzate, sull’ambito blockchain; per Nana Bianca l’evento di StartupItalia rappresenta anche l’opportunità di puntare i riflettori sulle startup più innovative e promettenti”.

Chiara Trombetta e Giampaolo Colletti ci accompagneranno a conoscere i protagonisti dei mondi che stiamo vivendo. Partiranno con il CEO di StartupItalia, Dario Scacchetti, per analizzare i risultati degli investimenti in startup in Italia nei primi 6 mesi del 2022, realizzata da StartupItalia e UpBase, una fotografia delle 103 operazioni del primo semestre di quest’anno, che mostra come investire oggi sia la chiave per essere in prima linea domani, con idee, servizi e progetti che si presentano sorprendenti.

Torna anche il progetto CTE PRISMA promosso dal Comune di Prato e finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico: è al via la seconda edizione del bando rivolto a startup per il settore tessile-moda. A illustrarlo sul palco sarà Benedetta Squittieri, Assessore all’Innovazione e Agenda Digitale del Comune di Prato, nell’ambito del panel su “Digital Humanism, storie di persone, imprese e comunità”, con la partecipazione di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Luiss Guido Carli; Enrico Mercadante, Director, Architectures & Innovation – South Europe Cisco e il Presidente di StartupItalia, Salvatore Amato.

Insieme alle testimonianze istituzionali, ci saranno anche le storie di alleanze, esperienze e strategie di startupper, imprenditori, innovatori e aziende che orbitano nei settori metaversi, NFT, blockchain e Web3. Come, tra le altre, quella dell’imprenditore digitale Marco Montemagno, che risponderà alle domande della community. Di Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema, e del designer Fabio Viola, che ci aiuteranno ad avvicinarci a VR, AR e gamification. Dell’astrofisica Patrizia Caraveo, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che accompagnerà in un ideale viaggio nello spazio; una finestra sul segmento fashion sarà aperta con il Direttore di Polimoda Massimiliano Giornetti. Michele Grazioli, Presidente di Vedrai racconterà l’esperienza nello sviluppo di strumenti decisionali basati su AI. Da non perdere il dialogo con Cosimo Accoto, MIT Research Affiliate & Fellow, sul mondo che verrà. Tra gli interventi a sfondo tech quello di Riccardo Sagratini, SMB Cloud Leader di Oracle, che parlerà dell’importanza per le imprese di qualsiasi dimensione – startup in primis – di essere data-driven, anche e soprattutto in cloud.