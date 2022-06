La Capria, Laurito: ”Con lui se ne va grande pezzo Napoli”

L’attrice e conduttrice all’Adnkronos: ”Lo invitai a cena, volevo preparargli il ragù”

Roma, 27 giu. ”Con La Capria se ne va un grande pezzo di Napoli e la tristezza è che personaggi di questo spessore, eleganza, classe e senso civico e che hanno abitato un’altra epoca ormai non ce ne sono più. Piano piano se ne stanno andando via tutti e non sono replicabili”. Così l’attrice, cabarettista e conduttrice televisiva Marisa Laurito all’Adnkronos ricorda Raffaele La Capria, scomparso oggi a 99 anni. ”Qualche volta lo vedevo a Roma – ricorda – l’ultima volta che l’ho visto, circa un anno fa, siamo andati a pranzo insieme al ristorante perché avevamo lo stesso editore, Enzo D’Elia, e gli avevo detto che volevo fare una cena a casa mia e preparargli il ragù alla genovese. ”La Capria era uno scrittore straordinario – prosegue la Laurito – Neanche a farlo apposta ‘Ferito a morte’ sarà in programmazione al Festival della Campania, peccato… tra tre mesi avrebbe compiuto 100 anni”, conclude.

(di Alisa Toaff)

(Adnkronos)