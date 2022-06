Comune di Padova: gran finale per il Giro Donne a Padova con la tappa “Abano Terme – Padova”

Domenica 10 luglio si correrà la “Abano Terme – Padova”, la tappa finale del Giro Donne 2022, la più importante competizione a tappe del ciclismo femminile internazionale.

Il Veneto ospiterà così la tappa che decreterà la vincitrice della Maglia Rosa del Giro donne 2022, in un percorso di 90,5 km che si snoda da Abano Terme e attraversa i Colli Euganei fino ad arrivare a Padova. Dopo la partenza in viale delle Terme alle ore 11:50, la corsa si dirige a ovest e poi a sud, 17 km in piano prima di affrontare una salita che porta al Gran Premio della Montagna di Categoria 3 a Rovolon a quota 151 metri. Con una discesa verso Zovon, frazione di Vo’, al km 30 la gara torna in piano entrando nei Comuni di Cinto Euganeo, Este, Baone, Monselice, Galzignano Terme, Torreglia e Montegrotto Terme. Una strada panoramica che permette di ammirare pregevoli scorci dei Colli Euganei, fino al traguardo presso la monumentale piazza di Prato della Valle, a fianco dell’Orto Botanico, che verrà tagliato intorno alle ore 14:15.

Abano Terme e Padova accoglieranno per un giorno il “quartier tappa”, base operativa del Giro Donne, un vero e proprio villaggio del cuore del comune che ospiterà le 144 atlete e l’entourage delle migliori 24 squadre al mondo, oltre a tutta la carovana organizzativa della competizione, per un totale di circa 600 persone coinvolte.

Il Giro Donne in Veneto rappresenta un imperdibile appuntamento sportivo di altissimo livello e offre la possibilità di far conoscere la bellezza del territorio in tutto il mondo grazie alla distribuzione internazionale siglata con Discovery/Eurosport e con Rai per l’Italia: le immagini della gara saranno trasmesse infatti in oltre 200 Paesi.

Il Giro Donne, organizzato per il secondo anno consecutivo da Pmg Sport/Starlight, prenderà il via da Cagliari giovedì 30 giugno per concludersi a Padova domenica 10 luglio, passando attraverso Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Una gara avvincente in 10 tappe lungo un percorso di 1.000 km dal grande valore tecnico, storico e naturalistico attraverso le bellezze di 5 Regioni italiane, tra mare, montagne, colline, laghi, fiumi e città d’arte.

Per informazioni: Ufficio stampa Giro Donne 2022 Andrea Grandi [email protected] +39 340 365 6905 Federico Manzoni [email protected] +39 334 199 2054

