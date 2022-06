Covid oggi Italia, 55.829 contagi e 51 morti: bollettino 24 giugno

(Adnkronos) – Sono 55.829 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 51 morti.

I dati del ministero della Salute fanno registrare inoltre 238.069 tamponi, per un tasso di positività del 23,4%. Sono 5.205 i ricoverati con sintomi, +141 da ieri, 225 i pazienti attualmente in terapia intensiva (+9). Le persone attualmente positive sono 678.178.

LAZIO

– Sono 7.042 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.536 tamponi molecolari e 24.238 antigenici con un tasso di positività al 24,4%. I ricoverati sono 564, 11 in più da ieri, 54 le terapie intensive occupate, 4 in più da ieri e 3.455 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 4.164. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nel Lazio. Asl Roma 1: sono 1.622 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 1.424 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.118 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 286 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 537 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 594 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 1.461 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 510 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 597 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 144 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 210 i nuovi casi.

CAMPANIA – Sono 5.810 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.701 tamponi, tra molecolari e antigenici. Negli ospedali della Campania sono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, 338 i posti letto occupati nei reparti di degenza.

SARDEGNA – Sono 1.808 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5903 tamponi. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 8 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 104 come ieri. In isolamento domiciliare 18.382 persone.

LOMBARDIA – Sono 8.302 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti per un totale di 40.761 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.117 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,9%. Tra i pazienti positivi, sono 17 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno da ieri, e 702 i ricoverati non in terapia intensiva, 13 in più da ieri. Tra le province, a Milano i casi registrati sono 2.998 di cui 1.258 a Milano città; a Bergamo sono 574, a Brescia 962, a Como 437. A Cremona 258 casi, a Lecco 269, a Lodi 161; 327 i casi registrati a Mantova, 829 a Monza e Brianza, 446 a Pavia, 85 a Sondrio e 671 a Varese.

TOSCANA – Sono 3.359 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.434 tamponi molecolari e 11.297 antigenici rapidi con un tasso di positività dell 26,4%. Da ieri sono guarite 583 persone. I ricoverati sono 304, 8 in più rispetto a ieri, di cui 12 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Firenze a 949, Prato a 185, Pistoia a 225, Massa a 157, Lucca a 360, Pisa a 453, Livorno a 320, Arezzo a 290, Siena a 248 e 172 a Grosseto. Sono 1.419 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1.230 nella Nord Ovest, 710 nella Sud est.

In isolamento a casa 38.922 persone. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 304, 8 in più rispetto a ieri, 12 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.774 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.995 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 29,8%. Da ieri sono guarite 2.283 persone. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 792, 16 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 35.314 persone.

CALABRIA – Sono 1.247 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto per un totale di 2.657 vittime. Nelle ultime 24 ore sono guarite 927 persone. Da ieri sono stati processati 4.660 tamponi, tra molecolari e antigenici. Il bollettino, inoltre, registra 319 attualmente positivi, 5 ricoveri in più per un totale di 149 e, infine, una terapia intensiva occupata per un totale di 6.

