Covid Italia, 16.571 contagi e 59 morti: bollettino 20 giugno

(Adnkronos) – Sono 16.571 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 59 morti per un totale di 167.780 decessi. Da ieri sono guarite 35.545 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.375 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,9%. In aumento i ricoverati con sintomi, 187 in più da ieri per un totale di 4.585, e le terapie intensive occupate, 10 in più da ieri per un totale di 209.

LAZIO – Sono 2.634 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.196 tamponi molecolari e 7.017 antigenici con un tasso di positività al 25,8%. I ricoverati sono 501, 8 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 44, una in più di ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.810.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 703 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 544 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 563 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 142 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 219 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 195 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 268 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 64 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 139 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 34 i nuovi casi.

LOMBARDIA – Sono 1.920 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 decessi per un totale di 40.727 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.553 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 18,1%. Negli ospedali lombardi i ricoverati sono 589, 33 in più da ieri, e le terapie intensive occupate sono 16, stabili rispetto a ieri. In provincia di Milano i nuovi casi positivi sono stati 817, di cui 459 a Milano città. A Bergamo 91, a Brescia 187, a Como 94, a Cremona 53, a Lecco 42, a Lodi 25, a Mantova 63, a Monza e Brianza 181, a Pavia 153, a Sondrio 11 e a Varese 104.

SICILIA – Sono 1.551 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti per un totale di 11.121 da inizio pandemia. Da ieri sono guarite 1.022 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 599, mentre si trovano in terapia intensiva 26 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 772 a Palermo, 528 a Catania, 93 a Messina, 122 a Ragusa, 84 a Trapani, 131 a Siracusa, 52 a Caltanissetta, 85 ad Agrigento e 19 a Enna.

ABRUZZO – Sono 362 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale di 3.366 decessi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 382 persone. Da ieri sono stati eseguiti 574 tamponi molecolari e 1178 test antigenici. I ricoverati in area medica sono 113, 6 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 2. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 89, Chieti a 104, Pescara a 90 e Teramo a 64.

TOSCANA – Sono 605 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 giugno in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipato via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 605 su 2.904 test di cui 507 tamponi molecolari e 2.397 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 20,83 (69,3% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram. I ricoverati sono 266 (14 in più rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 4 uomini e una donna con un’età media di 86,2 anni.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.136.301 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.630, -0,3% rispetto a ieri.

L’età media dei 605 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 38% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (154 confermati con tampone molecolare e 451 da test rapido antigenico). Sono 326.573 i casi complessivi ad oggi a Firenze (176 in più rispetto a ieri), 80.265 a Prato (40 in più), 93.993 a Pistoia (51 in più), 57.675 a Massa (22 in più), 123.377 a Lucca (69 in più), 136.074 a Pisa (62 in più), 104.782 a Livorno (60 in più), 106.817 ad Arezzo (58 in più), 83.001 a Siena (29 in più), 62.960 a Grosseto (38 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 272 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 208 nella Nord Ovest, 125 nella Sud est.

CALABRIA – Sono 447 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti per un totale di 2.648 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.354 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 237 persone. In calo i ricoveri di 5 unità per un totale di 134, mentre sono stabili le terapie intensive occupate a 7.

PIEMONTE – Sono 801 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.615 tamponi di cui 7.956 test antigenici con un tasso di positività al 9,3%. I ricoveri ordinari sono 253, 15 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 8, più due rispetto a ieri.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.725 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.525.174 casi di positività, 1.725 in più rispetto a ieri, su un totale di 6.847 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.872 molecolari e 2.975 test antigenici rapidi. I numeri dei positivi non comprendono le province di Piacenza e Parma, dove per problemi tecnici non sono stati acquisiti; saranno pertanto recuperati e comunicati domani. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,2%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (come ieri), l’età media è di 67,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 720 (+30 rispetto a ieri, +4%), età media 75,3 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 26.334 (-207). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 25.584 (-237), il 97,1% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 1.924 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.481.798.

(Adnkronos – Salute)