Antonio Fresa al pianoforte: un racconto di note e immagini

4 giugno – 17 dicembre 2022

Evento speciale all’Auditorium “Lo Squero” di Venezia. Il concerto di sabato 9 luglio si trasforma in un’esperienza multisensoriale: una vera e propria colonna sonora firmata da Antonio Fresa unisce musica, natura e architettura per riscoprire gli affascinanti luoghi della Fondazione Giorgio Cini sull’isola di San Giorgio

Una musica che racconta natura e architettura, un concerto che somma bellezza alla bellezza unendo arte ed esperienza culturale. Sarà un evento speciale quello di sabato 9 luglio alle ore 16.30 all’Auditorium “Lo Squero” sull’isola di S. Giorgio Maggiore a Venezia.

“A soundtrack experience”: un’occasione unica per vivere la magia di un concerto allo Squero con il pianoforte di Antonio Fresa e scoprire gli affascinanti luoghi all’interno della Fondazione Giorgio Cini. Con l’acquisto del biglietto per il concerto avrà la possibilità di partecipare gratuitamente a un tour guidato di uno dei luoghi della Fondazione.

L’Isola di San Giorgio è di per sé un’opera d’arte creata dalla natura e modellata dalla storia. Un luogo così ricco di spiritualità non ha lasciato indifferente la sensibilità del compositore Antonio Fresa, noto per le colonne sonore realizzate per cinema e tv, candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior musicista per “Gatta Cenerentola”.

A soundtrack experience

Nasce così “A soundtrack experience” una colonna sonora per assaporare a fondo un luogo unico al mondo. Antonio Fresa ha raccontato in musica il Labirinto Borges, uno dei luoghi dell’Isola di San Giorgio che esercita maggiore fascino sui visitatori, considerato uno dei giardini più belli d’Italia; e le Vatican Chapels, le dieci cappelle vaticane della Fondazione Giorgio Cini, costruite come padiglione della Città del Vaticano diffuso sull’isola di San Giorgio, in occasione della Biennale di Architettura 2018.

La musica di Antonio Fresa è la scoperta di un mondo fatto non solo di note, ma soprattutto di immagini. È questa la forza e la peculiarità che Fresa riesce a fondere in tutte le sue composizioni che si arricchiscono di influenze classiche e contemporanee, di musica minimale e di frammenti dal colore jazzistico. Una musica evocativa in grado di dare una nuova dimensione narrativa e una diversa percezione dell’ispirazione di cui sono carichi questi luoghi.

Tour guidato gratuito

L’intento di “A soundtrack experience” nella sua unione tra musica, natura e architettura non è soltanto creare emozione ai visitatori che ascoltano le audioguide, ma è anche quello di promuovere l’incanto e la ricchezza culturale veneziana: far conoscere questo patrimonio di architettura e bellezza naturale in altri contesti di interesse culturale.

In occasione di questo evento speciale con l’acquisto del biglietto per il concerto di sabato 9 luglio si riceverà un codice con cui poter partecipare gratuitamente a un tour guidato di uno dei luoghi della Fondazione Giorgio Cini: il Labirinto Borges, le Vatican Chapels o il Teatro Verde. Il codice sconto potrà essere utilizzato per prenotare una visita nei seguenti giorni: venerdì 8 luglio, sabato 9 luglio, domenica 10 luglio. Per tutte le informazioni: [email protected].

La stagione musicale, organizzata da Asolo Musica in collaborazione con Fondazione Cini allo Squero, è realizzata con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Regione Veneto e sostenuta dal Gruppo Pro-Gest, CentroMarca Banca, Zanta Pianoforti, Zoogami e Bellussi Spumanti.

AUDITORIUM lo Squero

Fondazione Giorgio Cini – Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia

Stagione concertistica 2022

12 concerti da sabato 4 giugno a sabato 17 dicembre 2022

Tutti i concerti avranno inizio alle 16.30

