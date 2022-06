Il Dipartimento dei Beni culturali dell’Università di Padova per gli 800 anni dell’Università degli Studi di Padova organizza 8×8: 8 storie per 8 secoli. Fino a dicembre 2022, docenti, ricercatrici e i ricercatori del Dbc propongono un palinsesto di eventi multidisciplinari (seminari/conferenze/visite guidate/spettacoli teatrali), che mira a illustrare le connessioni tra vita accademica e cittadina. Un primo segmento di iniziative, organizzate in collaborazione con i Musei Civici, è dedicato alla città antica e pre-universitaria, per riflettere sulle ragioni della nascita dell’istituzione nel contesto padovano.

Obiettivo del percorso di disvelamento delle opere e dei luoghi, associabili a donne e uomini attivi nei diversi secoli di vita della struttura universitaria, è quello di valorizzare il patrimonio culturale, tenendo conto di livelli di fruizione diversi, reindirizzando, tra l’altro, il flusso di visitatrici e visitatori verso sedi poco note o perlomeno poco visitate. “Aprire” questi luoghi significa infatti rispondere alla vocazione inclusiva e libera dell’università, “cuore” e “anima” della città (Matteo Dandolo, 1547).

Programma

IL SECOLO “ZERO”

Sabato 12 marzo

Conferenze: Il Dipartimento dei Beni culturali per gli 800 anni dell’Università di Padova La Padova delle origini: nascita e sviluppo del centro urbano tra protostoria ed età romana

Visita guidata in città Sabato 26 marzo

Conferenza: Cultura, economia e società nella Padova antica Visite guidate in città

Spettacolo: Eroi, Andrea Pennacchi, con Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini IL DUECENTO

Sabato 9 aprile Visite guidate in città Venerdì 29 aprile

Spettacolo: Ezzelino figlio del demonio. I capolavori letterari di Rolandino e Albertino Mussato

Reading di e con Silvia Gorgi dell’associazione Sugarpulp; regia, adattamento e interpretazione di Vittorio Attene con compagnia teatrale IL TRECENTO

Sabato 21 maggio

Conferenza: Il libro miniato come fonte di conoscenza: dall’umanesimo di Petrarca alla scienza dell’Erbario carrarese Visite guidate in città

Spettacolo sulla goliardia padovana, reading e canto (Compagnia Carichi Sospesi) IL QUATTROCENTO

Sabato 11 giugno

Conferenza: Le arti a Padova nel Quattrocento: tra interessi antiquari, saperi umanistici e avanguardia prospettica Itinerari tematici in città

Reading da “Blu Paonazzo” sulla Padova di Donatello e Mantegna (Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo del Teatro de Linutile) IL CINQUECENTO

Sabato 2 luglio

Conferenza: In dialogo sul 500 Itinerari tematici in città

Spettacolo: Luca Chiavinato con Eleonora Fuser, Le donne nella commedia dell’arte Sabato 9 luglio

Conferenza: Marco Mantova Benavides e la sua collezione Attività, visite guidate e laboratori didattici al Museo di scienze archeologiche e d’arte

Itinerari tematici in città

Concerto del Concentus Musicus Patavinus: Cantiamo insieme! Musiche del repertorio dei canti di maestri e studenti IL SEICENTO

Sabato 17 settembre

Conferenza: Pittori veneti e ‘foresti’ nella Padova del Seicento Visita guidata in città

Itinerario tematico in città

Spettacolo Il Dialogo de Cecco di Ronchitti da Bruzene in perpuosito de la stella nuova, Associazione Bel Teatro

Visita guidata alla sala dei Quaranta e alla cattedra di Galileo IL SETTECENTO

Sabato 8 ottobre

Conferenza: Padova settecentesca: testimonianze pittoriche e letterarie Itinerari tematici in città

Le relazioni pericolose: Memmo, Wynne, e Casanova, reading tratto da “Le incredibili curiosità di Padova” di Silvia Gorgi, associazione Sugarpulp L’OTTOCENTO

Sabato 5 novembre

Conferenza, visita virtuale alla mostra “L’Egitto di Belzoni” Visita guidata alla sala egizia del Piano nobile del Pedrocchi

Visita alle sale belzoniane dei Musei civici agli Eremitani

Conferenze: Arte a Padova nell’Ottocento

Il caffè Pedrocchi, Jappelli, l’università e la città Sabato 19 novembre

Conferenza a due voci: Il Pedrocchi, luogo d’incontri e di cultura a Padova nell’800: alcuni personaggi significativi nella storia dell’archeologia Visita alle sale preromane dei Musei civici agli Eremitani

Itinerari tematici in città

Reading: Il collezionista di crani. L’incredibile storia di Francesco Cortese, Associazione Sugarpulp

Visita guidata all’aula di Medicina con collezione di crani e al Teatro anatomico, a Palazzo Bo IL NOVECENTO

Sabato 17 dicembre

Conferenze: Carlo Anti, Gio Ponti; la storia della storia dell’arte all’Università di Padova Professori “militanti”: Umbro Apollonio, Dino Formaggio e l’avanguardia gestaltica

Visite guidate a Palazzo Liviano per bambini e bambine

Visita guidata a Palazzo Bo

Itinerari tematici

Concerto del Concentus Musicus Patavinus: Musica in Ateneo. Dall’inno del VII Centenario alla riscoperta del repertorio dei carmina burana e dei clerici vagantes

Spettacolo: Uomini in trincea di e con Giacomo Rossetto. A seguire: visita guidata al monumento di Jannis Kounellis nel Cortile Nuovo di Palazzo Bo

Spettacolo di Tam Teatrodanza su Andrea Zanzotto

Informazioni

Gli incontri si tengono il sabato, su prenotazione.

Info e prenotazioni: www.beniculturali.unipd.it/8×8

https://800anniunipd.it e www.beniculturali.unipd.it.



