Volontariamente Live! Estate 2022

Torna anche quest’anno “Volontariamente Live! Estate”, il progetto di promozione del volontariato del Centro Servizio per il Volontariato di Padova Rovigo realizzato in collaborazione con Delta Radio e gli stabilimenti balneari di Rosolina e Porto Tolle.

Da sabato 2 luglio e per tutta l’estate il Centro Servizio Volontariato porta il volontariato in spiaggia, dove promuovere con uno stile allegro e leggero le attività di volontariato dei territori di Padova e Rovigo. Attraverso i microfoni di Delta Radio racconteremo insieme cosa significa fare volontariato, attraverso testimonianze ed approfondimenti sulle attività svolte ogni giorno in sostegno della comunità. Interviste, giochi, iniziative per trasmettere i valori del volontariato in un contesto insolito come la spiaggia del litorale veneto.

Se sei un’associazione e sei interessata a partecipare insieme ai tuoi volontari e alle tue volontarie, non solo come ospiti durante la trasmissione radiofonica, ma anche organizzando un banchetto, una dimostrazione, una esercitazione, piccole esposizioni o altri eventi per far conoscere la vostra associazione, compila il form che trovi qui.

Sono previsti sette appuntamenti in diretta radiofonica, dalle 10:00 alle 12:00, dagli stabilimenti balneari di Rosolina Mare e Barricata nelle seguenti date:

• SABATO 2 LUGLIO;

• SABATO 9 LUGLIO;

• SABATO 16 LUGLIO;

• SABATO 23 LUGLIO;

• DOMENICA 24 LUGLIO;

• SABATO 27 AGOSTO;

• DOMENICA 28 AGOSTO.

Siamo convinti che la presenza in spiaggia durante l’estate possa essere un’occasione per farci conoscere, reclutare nuovi volontari ma anche incontrarci, dialogare, tessere nuove relazioni in un contesto informale e rilassante.

Al fine di agevolare l’organizzazione, ti chiediamo di segnalare la tua disponibilità entro e non oltre giovedì 30 giugno.

(CSV di Padova)