Covid oggi Lombardia, 5.009 contagi e 6 morti. A Milano 1.976 casi

(Adnkronos) – Sono 5.009 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 27.980 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 17,9%. Scendono a 17, uno in meno rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 21 unità i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 526.

In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.976, di cui 919 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Bresca con 563 contagi, Monza e Brianza con 539, Bergamo con 308, Varese con 265 e Pavia con 248. Le province di Como e Lecco registrano 193 nuovi casi ciascuna, quella di Mantova 189, Cremona 130, Sondrio 101 e Lodi 92.

(Adnkronos – Salute)