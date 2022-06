Scene di paglia: al via la XIII edizione del Festival dei casoni e delle acque

Al via la programmazione di MENTRE INFURIA, tredicesima edizione di Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque che propone, dal 25 giugno al 10 luglio, spettacoli, incontri con gli artisti, presentazioni di libri, conversazioni sul teatro tra casoni, idrovore, corti benedettine, scuderie e piazze della Saccisica.

Un cartellone interdisciplinare va ad animare un ambiente tra terra e acqua, dove i suggestivi luoghi pubblici e privati, conosciuti o scoperti per l’occasione, entrano in dialogo con le proposte artistiche.

“Questa rassegna – ha dichiarato Vincenzo Gottardo, vicepresidente reggente della Provincia di Padova – porterà sul palcoscenico una pluralità di espressioni artistiche per valorizzare le bellezze e l’affascinante patrimonio architettonico e naturale, rendendo il territorio un vero e proprio “teatro diffuso. L’idea di RetEventi è proprio quella di formare delle reti territoriali per migliorare l’offerta culturale, ottimizzando le risorse e puntando alla qualità. Le diverse reti scelgono di coordinare la programmazione dedicandola ai diversi ambiti: teatro, musica, danza, città murate, aspetti identitari che connotano il territorio”.

“Fare teatro mentre infuria la guerra – spiega il direttore artistico Fernando Marchiori – non per distrarsi da quel che accade intorno, ma per ascoltarne il riverbero dentro di noi, nelle nostre inquietudini e speranze. Non per tacere il conflitto, ma per riconoscerne i segni in altre crisi. Non per guardare altrove, ma per continuare a custodire, di fronte alla violenza della Storia, le piccole storie che ci sorprendono, ci emozionano, ci interrogano. E ci aiutano a restare umani”.

L’edizione 2022 del festival è promossa dai Comuni di Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Sant’Angelo di Piove di Sacco e sostenuta da Regione del Veneto, RetEventi – Provincia di Padova in collaborazione con Associazione Nuova Scena. Numerosi gli sponsor ed enti che sostengono e collaborano al Festival, segno di un progetto culturale in completa sinergia con le realtà locali.

Il Comune di Piove di Sacco svolge, fin dalla nascita del Festival, la funzione di capofila di una rete, variabile di anno in anno, di realtà istituzionali coinvolte nell’iniziativa, che quest’anno vede appunto la presenza di altri sei Comuni limitrofi. Da anni, inoltre, si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Bacchiglione, che sostiene e ospita il Festival negli spazi dell’Idrovora di Santa Margherita a Codevigo. Scene di paglia è riuscito negli anni a coinvolgere numerose associazioni di volontariato operanti sul territorio, le quali apportano un contributo essenziale alla riuscita della manifestazione.

«Siamo felici di poter tornare a godere dello spettacolo dal vivo proposto dalla XIII edizione di Scene di paglia il Festival dei casoni e delle acque – commenta Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura della regione del Veneto – un Festival raffinato e popolare capace di mettere insieme spettatori sia adulti che bambini, attraverso un lavoro di rete prezioso e insostituibile. Appuntamenti che oltre ad arricchire in maniera indiscussa l’offerta culturale di tutta la nostra regione, permetteranno anche di ricomporre quel filo bruscamente interrotto con il pubblico, migliorando la qualità delle nostre relazioni, oltre ad essere occasione di promozione di un territorio affascinante come quello degli splendidi spazi rurali dei Comuni della Saccisica.»

«Il Festival Scene di paglia è ormai da 13 edizioni il fiore all’occhiello della programmazione estiva della Saccisica ma, sicuramente, è parte di quegli eventi significativi che arricchiscono la proposta culturale e artistica di qualità della nostra Regione – sottolinea il Sindaco di Piove di Sacco Davide Gianella. Negli anni abbiamo investito molto, credendo nella proposta, facendo crescere la rete dei Comuni che vi partecipa, con la Regione al nostro fianco e la collaborazione di privati che hanno capito il grande valore di promozione di un territorio che può avere un festival teatrale che si muove nei luoghi più belli dello stesso. Inoltre – conclude il Sindaco – grazie alla fine delle limitazioni, si torna a vivere anche i grandi spazi, si torna alla pienezza del pubblico e alla gioia di partecipare.»

Cartella stampa: https://drive.google.com/drive/folders/1ohS225Kxm1iEW-FigVFaoUsbGpFFXVOa…

(Provincia di Padova)