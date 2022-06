Este: Euganea Film Festival 2022 – 15 giugno-3 luglio

Home Notizie Euganea Film Festival 2022 – 15 giugno-3 luglio

Dal 15 giugno al 3 luglio 2022 torna finalmente con una nuova edizione Euganea Film Festival, l’evento dedicato al cinema indipendente giunto alla sua 21a edizione.

Il festival, itinerante, si svolgerà come ogni anno nell’incantevole scenario dei Colli Euganei di Padova e dei Colli Berici di Vicenza, con una straordinaria selezione di documentari, cortometraggi, animazioni internazionali e altri numerosi appuntamenti.

Euganea Film Festival a Este

venerdì 17 giugno

ore 19.30 | BOTTEGA GIGI PIPA

Incontro con Danilo Procaccianti, giornalista di Report e tutor del Premio Morrione.

ore 21.00 | MAREMMA FELIX di Pietro Mecarozzi

Inchiesta vincitrice del Premio Morrione 2021 per il giornalismo investigativo.

L’inchiesta è un ritratto crudo e reale di uno dei territori più affascinanti della Toscana e della penisola italiana. Al di là dei suggestivi paesaggi e della storia che la contraddistingue, la Maremma nasconde un lato marcescente: contaminato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare la camorra, e porto sicuro per un’orda di oligarchi russi – dai precedenti oscuri – che dopo la Versilia hanno scelto la Maremma come luogo dove investire i loro capitali di dubbia natura.

ore 22.00 | CONCORSO INTERNAZIONALE

CONCRETE SEA di Julia Naidin

Documentario, Brasile, 2021, 15’

Come esercizio di resistenza, Sônia segue il processo di distruzione causato dal mare, che giorno dopo giorno avanza sulla spiaggia e si avvicina alla sua casa. Registra quotidianamente questo processo e costruisce un legame emotivo, una prosa solitaria che sfida la tragedia finale.

THE SPARK di Valeria Mazzucchi e Antoine Harari

Documentario, Svizzera, 2021, 60′

La ZAD (Zone to Defend) di Notre-Dame-des-Landes è uno dei più grandi spazi autonomi d’Europa. Occupando quasi 2000 ettari di foresta, questo movimento ha riunito una moltitudine di persone alla ricerca di un modo di vivere alternativo.

Gli eventi si svolgeranno presso i Giardini di Este, via G. Negri 7, Este (PD)

In caso di pioggia: Teatro dei Filodrammatici, Via Calle della Musica 13, Este (PD)

sabato 18 giugno

ore 21.30 | CONCORSO INTERNAZIONALE

FOOTSTEPS ON THE WIND di Maya Sanbar

Animazione, UK, 2021, 7’

LA PRIMA COSA di Omar Al Abdul Razza

Animazione, Spagna, 2021, 19’

NASCONDINO di Victoria Fiore

Documentario, UK, 2021, 85’

Dall’inizio degli anni 2010 e in risposta a un livello crescente di criminalità giovanile, il sistema giudiziario italiano ha operato in base a una politica che consente ai tribunali di allontanare i bambini ad alto rischio dalle famiglie coinvolte nella criminalità organizzata. A rischio c’è Entoni, un ragazzino turbolento di 12 anni che vive nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Sua nonna Dora è determinata a guidarlo sulla strada giusta nonostante il suo passato criminale.

Gli eventi si svolgeranno presso i Giardini di Este, via G. Negri 7, Este (PD)

In caso di pioggia: Teatro dei Filodrammatici, Via Calle della Musica 13, Este (PD)

domenica 19 giugno

ore 21.30 | CONCORSO INTERNAZIONALE

LOOP di Pablo Polledri

Animazione, Spagna, 2021, 8’

IN THE WOODS di Ilgin` Sacan

Animazione, Turchia, 2021, 3’

ORGIASTIC HYPER-PLASTIC di Paul Bausch

Animazione, Danimarca, 2020, 7’

RUBIC’S CUBE di Krystsina Ramanava

Animazione, Rep. Ceca, 2021, 2’

THE HOLE di Piotr Kaźmierczak

Animazione, Polonia, 2021, 2’

IN THE WOODS di Ivana Češková

Animazione, Rep. Ceca, 2021, 5’

THE SHKAFOVS di Andrei Bakhurin

Animazione, Russia, 2021, 7’

ore 22.00 | OPEZ concerto illustrato

Performance audio-visiva (musica da guardare) nella quale le immagini dell’artista umbro Aimone Marziali raccontano le note strumentali della flexible orchestra Opez.

Massi Amadori: chitarre, loop station, drone

Aimone Marziali: lavagna meccanica luminosa, live painting



Gli eventi si svolgeranno presso i Barchessa di Villa Vigna Contarena, via G. Negri 15 (PD)

In caso di pioggia: Teatro dei Filodrammatici, Via Calle della Musica 13, Este (PD)

