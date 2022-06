Estate 2022 al Planetario di Padova

Il Planetario e l’Associazione Accademia dell’Affresco, in collaborazione con il Comune di Padova, Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, organizzano una serie di eventi presso l’Ex Macello di via Alvise Cornaro n.1 per la stagione estiva 2022.

Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire la bellezza naturalistica e architettonica di questo singolare luogo, a ridosso delle mura cinquecentesche della nostra bella città, oggetto di restauri recenti da parte dell’Amministrazione Comunale e di interessanti progetti di valorizzazione futura, a beneficio della cittadinanza e dei turisti. I visitatori potranno rilassarsi partecipando alle diverse attività culturali, di divulgazione scientifica e di conoscenza pratica che si svolgeranno presso il Planetario, presso l’Edificio Mostre “Cattedrale” e negli spazi esterni, partecipando attivamente ai Laboratori di Affresco, alle presentazioni in Planetario, alle varie conferenze, corsi, spettacoli e attività laboratoriali con la partecipazione di “Sperimentando” APS, dell’Associazione “La Vetta”, dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, dell’Associazione Scienza e Meraviglia, dell’Associazione Liberi Artisti Creativi e degli Amici Della Filosofia

a cura di Roberto Sannevigo (Planetario di Padova) e Loris Nicoletti (Associazione Accademia dell’Affresco)

PROGRAMMA GENERALE

ARTE

www.frescoacademy.it

ESPOSIZIONE DI OPERE IN AFFRESCO

BOTTEGA MEDIEVALE DI AFFRESCO

PROVA GRATUITA DI AFFRESCO

a cura del Maestro Loris Nicoletti e Allievi

LABORATORIO CON CORSO AVANZATO DI AFFRESCO

LABORATORIO ED ESPOSIZIONE DI ICONE

Iinfo – cell. 334 302 9793

PROVA GRATUITA DI MODELLATO

A cura del Maestro Luciano Fenzi

CORSO DI MODELLATO

A cura del Maestro Luciano Fenzi

Info – cell. 338 201 4258

PROIEZIONI DI ARTE E SCIENZA

Info – cell. 334 302 9793

ASTRONOMIA

www.planetariopadova.it

MOSTRA ABOVE AND BEYOND: Le più importanti osservazioni astronomiche e scoperte astrofisiche degli ultimi cento anni.

Info – cell. 377 168 6992

PROGRAMMAZIONE ESTIVA AL PLANETARIO

Info – Tel. 049 773677

Il fascino straordinario delle presentazioni spettacolari di divulgazione dell’Astronomia curate da astronomi, nella sala proiezioni del Planetario.

Nuove presentazioni, nuovi filmati, sempre nuove emozioni.

Sistema a 8k unico in Italia completamente rinnovato.

PROGRAMMAZIONE SPECIALE AL PLANETARIO

Info – Tel. 049 773677

LA COMETA DI GIOTTO e le comete

Approfondimento sulla scena giottesca della natività.

Presentazione al Planetario in collaborazione con le aperture serali della Cappella degli Scrovegni “Giotto sotto le stelle”.

STELLE E DESSERT

A fine serata, sotto le stelle, dolce di alta pasticceria e vino o bevanda adeguata

STAR TRECK

STAR WARS

STELLE CADENTI – ISTRUZIONI PER L’USO

Dove, come, quando e in che modo osservare con efficacia le Lacrime di S.Lorenzo

SPECIALE NOTTE DI SAN LORENZO

Spiegazione delle “stelle cadenti” nella cupola del Planetario. A seguire, ALL’APERTO OSSERVAZIONE AD OCCHIO NUDO GRATUITA, inclusa nel biglietto di ingresso al Planetario.

STELLE & CARTOONS

Il cielo dei cartoni anni ‘80 con spiegazioni astronomiche.

VISIONI RAVVICINATE

Info – Cell. 377 168 6992

PROIEZIONI SU GRANDE SCHERMO DI FILMATI E IMMAGINI ASTRONOMICHE di oggetti celesti esplorati dall’Uomo direttamente (la Luna), o tramite sonde spaziali (Sole, Pianeti, Asteroidi, Satelliti, Comete). Nuove e vecchie tecnologie: Telescopio spaziale Hubble, nuovo grande telescopio spaziale James Webb, EELT l’enorme nuovissimo telescopio terrestre in costruzione in cima alle Ande.

LA TERRAZZA DELLE STELLE

Info – Cell. 377 168 6992

Dal mese di Agosto, sarà accessibile il nuovo punto di osservazione del cielo stellato e degli oggetti celesti in città. Un luogo sicuro per il pubblico, protetto e riparato dalle luci che limitano la visione delle stelle.

IL VIALE DEI PIANETI

Info – cell. 377 168 6992 Un suggestivo percorso in via di allestimento per raggiungere dal Planetario la Terrazza delle Stelle.

CORSO BASE DI ASTRONOMIA ELEMENTARE (In presenza)

Info – Cell. 377 168 6992

Iscrizioni e riferimento: [email protected]

CORSO DI ASTRONOMIA LIVELLO 1 (On line)

Tutte le info www.planetariopadova.it

Iscrizioni e riferimento: [email protected]

CORSO DI ASTRONOMIA LIVELLO 2 (On line)

Tutte le info www.planetariopadova.it

Iscrizioni e riferimento: [email protected]

LABORATORI DI ASTRONOMIA

Info – Cell. 377 168 6992

• OSSERVAZIONE SERALE GUIDATA DEL CIELO A TEMA, AD OCCHIO NUDO E AL TELESCOPIO

La Luna, la visione del cielo stellato, i pianeti, le stelle più brillanti, le costellazioni principali, oggetti peculiari, orientarsi, come viaggiavano e navigavano nell’antichità?

• OSSERVAZIONE SICURA E GUIDATA DELLA STELLA SOLE

• MISURARE LA TERRA COL SOLE

Riprodurre la geniale e semplice esperienza di Eratostene III sec. a.C.

• MISURARE IL TEMPO CON L’OMBRA

Il fascino antico delle meridiane

SPETTACOLI SOTTO LE STELLE

MUSICA AL BUIO SOTTO LE STELLE

pianoforte classico dal vivo con Eugenia Cross e commenti astronomici di Luca Nobili.

IL PICCOLO PRINCIPE

voce, pianoforte con Eugenia Cross e immagini con i commenti astronomici di Luca Nobili.

L’ALTRO LATO DELLE FIABE

Denis Varotto, accompagnato dal flauto di Andrea Segato, rivolge uno sguardo critico da adulto sul mondo delle storie della nostra infanzia, nella splendida cornice stellata del Planetario.

LE COSMICOMICHE di Italo Calvino, in collaborazione con Nova Synphonia Patavina

Voce, musica e commenti astronomici

CHI HA PAURA DEL BUIO

Serie di conferenze-spettacolo serali a una o più voci.

Info – Tel. 049 773677

Ciclo di incontri col pubblico dentro al Planetario o in Cattedrale e/o all’aperto sulla Terrazza delle Stelle a cura dei noti e apprezzati astrofisici blogger di “Chi ha paura del buio”.

SCIENZE

https:// associazionesem.it



PERCORSO ESPOSITIVO ILLUSTRATO

Info – Cell. 347 711 8461

• Antropocene • Cambiamenti climatici ai poli della Terra • Acidificazione degli oceani e Barriere Coralline • Esperimenti filmati e commentati • Gioco climate change

FILOSOFIA

FILOSOFIA IN DIALOGO CON TENZO

Conversazioni filosofiche Il progetto “In dialogo con Tenzo. Conversazioni filosofiche” consiste nell’attivare dei momenti di confronto tra soggetti differenti sulle fondamentali questioni della filosofia e del vivere umano in genere. Si tratta di fare in modo che un gruppo non omogeneo di persone si ritrovi in un luogo comune e dialoghi assieme a partire dalla lettura di una serie di passi da classici del pensiero d’Oriente e d’Occidente, o da un breve passaggio cinematografico, su tematiche proposte (come filo conduttore sarà consegnata a ciascun partecipante una silloge di testi).

Informazioni generali

prenotazioni www.planetariopadova.it

info cell. 377 168 6992

[email protected]



(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)