World Vape Day 2022, l’evento dedicato alla sigaretta elettronica

Ha preso luogo il 30 maggio l’edizione 2022 del World Vape Day. Di cosa si tratta? È la giornata per incentivare la consapevolezza sull’efficacia della sigaretta elettronica in qualità di strumento per smettere di fumare.

Un contributo rilevante, da questo punto di vista, è stato fornito dalla rete di associazioni dei consumatori World Vapers’ Alliance, che ha permesso di prendere parte all’evento in diretta streaming.

Ha concorso all’iniziativa l’impegno di consumatori, esperti e uomini di scienza. Per questa celebrazione è stata selezionata la giornata precedente il No Tobacco Day.

Alla base del World Vape Day 2022 c’è del resto la volontà di sottolineare l’utilità delle sigarette elettroniche e di altre risorse (tra cui liquido per sigaretta elettronica) per il contrasto alla dipendenza dal fumo.

Le parole spese da Michael Landl (Direttore della World Vapers’ Alliance) fanno ulteriore chiarezza: “vogliamo dire al mondo che milioni di fumatori sono già passati al vaping e a una vita migliore. Invitiamo sostenitori e consumatori a far sentire la propria voce, promuovere la sigaretta elettronica e aiutare chi ancora fuma a cambiare. Abbiamo assistito a molti attacchi infondati allo svapo da parte dell’Oms e con questo evento internazionale vogliamo contrastare i fenomeni di disinformazione”.

Nel novero degli ospiti che hanno preso parte all’iniziativa figurano il medico Colin Mendelsohn, Bernd Mayer (tossicologo e farmacologo austriaco), Ethan Nadelmann, fondatore dell’organizzazione Drug Policy Alliance.

L’evento ha rappresentato “un’occasione speciale per la nostra comunità globale di riunirsi e celebrare il vaping come lo strumento che ha aiutato così tante persone a cambiare la propria vita in meglio”, ha aggiunto Liza Katsiashvili, community manager di World Vapers’ Alliance.