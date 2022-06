(Adnkronos) – Vaiolo delle scimmie, nuova importante scoperta allo Spallanzani di Roma che, primo al mondo, ha rilevato come il virus responsabile può essere presente nel liquido seminale di una persona affetta dalla malattia e in una forma capace di replicarsi. Ulteriori studi in corso per comprendere i meccanismi della trasmissione da uomo a uomo.

