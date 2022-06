Este: Le nuove “Notti bianche delle biblioteche e delle librerie” a Este

Home Notizie Le nuove “Notti bianche delle biblioteche e delle librerie” a Este

Torna a Este l’iniziativa delle “Notti bianche delle biblioteche e delle librerie”, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura-Biblioteca Civica con adesione delle librerie di Este Gregoriana Estense, Pagine Misteriose e La gatta del Petrarca, nel contesto di “Vèstiti di libri 2022” delle Reti bibliotecarie PD2 e 3 del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme.

Il programma:

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022

BIBLIOTECA CIVICA – ore 20.15 e 21.00

“Letture al calar del sole… Per bambine e bambini che non sono mai stanchi”

Storie animate ad alta voce con teatrino kamishibai con la Leggistorie professionale Katia Scabello del Progetto Nazionale “Nati per Leggere” (su prenotazione gratuita – posti limitati)

LIBRERIA LA GATTA DEL PETRARCA – ore 20.30

Presentazione dei volumi “Divinità, rituali e magia nell’antico Veneto” e “Calendario tradizionale Veneto pagano” di Elena Righetto (Intermedia ed. 2022)

Quali sono le origini pagane delle festività cristiane, dei proverbi e da dove derivano i culti agresti dei nostri avi?

Misteriosi rituali riemergono dalle nebbie del tempo e magici oggetti di bronzo e osso vengono riesumati dalle sepolture paleovenete: chi erano gli antichi dei e le potentissime dee onorate e venerate dai Veneti antichi?..

BIBLIOTECA CIVICA – ore 21.30

Presentazione del volume “Dall’Adda all’Isonzo. Nelle terre della Serenissima” di Daniele Marcuglia e Nicola Bergamo (Programma ed. 2021)

L’originale guida propone piste ciclabili ricavate da vecchie ferrovie, argini di fiumi, viabilità secondaria – anche nella Bassa Padovana – costeggia poi laguna e mare, toccando città e borghi che hanno fatto parte per quattro secoli della Repubblica di Venezia. Un viaggio lento ed ecosostenibile, alla scoperta degli aspetti più caratteristici del paesaggio.

Con “Angolo dei libri usati” a cura dell’Associazione E Nostre Raìse e Pro Loco Este

ore 23.00

“Brunella e Mariolina Bovo. Non dive, ma attrici (Dalla Bassa si accesero due stelle)”

Luca Canazza ha studiato la biografia umana ed artistica di due sorelle di Ponso e Megliadino S. Vitale (classi 1930 e 1934, scomparse in anni recenti) affacciatesi negli anni del recente dopoguerra nel mondo del cinema, del teatro e della prima televisione: una carriera al fianco di “mostri sacri” del calibro di Vittorio De Sica e di Cesco Baseggio che merita di essere conosciuta… e vista! Con proiezione di brani cinematografici e televisivi

SABATO 18 GIUGNO 2022

LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE

ore 21.00

Jessica Pasqualetto presenta “Un cuore di cristallo per salvarne due” (Aletti ed. 2021)

Niente accade per caso e a volte, ciò che accade, ti fa veramente credere che il destino esista.Tre vite che si intrecciano nel nuovo romanzo di Jessica Pasqualetto, tra segreti e fondamentali lezioni di vita, per salvare e salvarsi.

ore 22.00

Annalinda De Toffol presenta “Avevo me…” (DeFrede ed. 2021)

L’autrice Annalinda De Toffol rappresenta una potente voce femminile dei nostri giorni. Nel suo romanzo, il viaggio interiore di una coraggiosa cinquantenne verso una ritrovata libertà, tra i dolori e le gioie di una vita trascorsa troppo a lungo in una relazione sbagliata.

Le Autrici dialogano con Olga Navarin

…con apertura serale della Biblioteca, venerdì 17 giugno

…e delle Librerie:

venerdì 17 giugno, La gatta del Petrarca (Via Matteotti 10) e Pagine Misteriose (Via S. Rocco 16)

sabato 18 giugno, Gregoriana Estense (Via Cavour 93) e La gatta del Petrarca (Via Matteotti 10)



Attività effettuate nel rispetto della vigente normativa di prevenzione da Covid-19

Info e prenotazione per Nati per Leggere: tel. 0429 619044

Orari di apertura della Biblioteca: lunedì, mercoledì e venerdì 8:30-13:00 e 15:00-19.00; martedì e giovedì 15:00-19:00; sabato 8:30-12:00

Clicca qui per collegarti alla pagina che illustra tutti i servizi della Biblioteca Civica di Este.

