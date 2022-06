“Alla Luna” spettacolo di musica e cultura sulle orme di Marco Polo

Strumenti di diverse tradizioni e culture, ghirlande di suoni e di suggestioni vocali hanno accompagnato gli spettatori nel reading artistico “Alla Luna” con la proiezione del cortometraggio Sheng Si Xiang Yi, di Riccardo Pavone con le musiche originali di Andrea Peraro.

Lo spettacolo, che si è tenuto a Palazzo Santo Stefano, ha visto la partecipazione di un folto pubblico oltre al vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella, al consigliere della Regione del Veneto Giuseppe Pan, all’assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio, a Roberto Betto, già Presidente CIA Padova e diversi rappresentanti della comunità cinese a Padova e in Veneto.

Fin dagli albori del tempo la luna è stata per l’uomo oggetto di un fascino supremo. La regolarità del crescere e del calare della luna ha sempre intrigato l’uomo ed ha scandito i ritmi della società. Lo stupore, l’incanto, la magia della sua contemplazione accomunano tutti i popoli della Terra.

Da questo è nato il progetto “Alla Luna”, l’iniziativa di musica e cultura sulle orme di Marco Polo, proposta dall’Associazione Il Filo di Seta, con il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Padova e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova nell’ambito del progetto “RAM – Ricerche Artistiche Metropolitane”.

“L’evento – ha detto il vicepresidente Daniele Canella – si è svolto con grande successo, in armonia tra la cultura italiana e cinese. Un’iniziativa che ha unito vari elementi di diverse tradizioni. Questa collaborazione è per noi motivo di orgoglio perché rappresenta due realtà che si osservano e si rispettano. Il confronto e la creatività di due civiltà sono un’importante occasione di crescita culturale. Mi auguro quindi che questi rapporti si intensifichino anche alla luce dell’amicizia e della collaborazione che negli anni abbiamo intessuto. Sono convinto che in questa cornice possano svilupparsi importanti scambi e contatti che possano incrementare non solo percorsi di amicizia, ma soprattutto di sviluppo culturale e sociale”.

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di Angelo Urso al contrabasso, Antonio Cotardo al flauto, Gioele Nuzzo al didgeridoo e tamburelli, Huang Wei la voce e Massimo Colazzo voce e direzione artistica.

Massimo Colazzo, è un eclettico raccontastorie, autore e conduttore radiofonico, di reading artistici, di audiolibri, voice over in documentari storici e naturalistici.

Angelo Urso, diplomato in contrabbasso in musica jazz. La sua attività conta straordinarie collaborazioni. Esperto nella tecnica di Soundpainting, nel 2020 realizza il CD “ The Shape” con la partecipazione della Bud Powell soundpainting orchestra. Sperimentatore di nuovi linguaggi utilizzando anche strumenti non convenzionali come il forgiare il ferro o le campane di una chiesa.Suona nella formazione di recupero e ricerca di musica tradizionale Ghetonia e in un nuovo progetto di musiche originali con il flautista Antonio Cotardo.

Antonio Cotardo, flautista e didatta si è diplomato al Conservatorio Tito Schipa di Lecce dove ha conseguito anche l’Attestato al corso straordinario di musica Jazz. Studia armonia e tecnica di improvvisazione jazz con il flautista Nicola Stilo. Nell’ambito del progetto FREE-DOT, ha tenuto presso il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, un laboratorio sull’improvvisazione rivolto agli studenti del Conservatorio del Dipartimento di Tradizioni Musicalie Extraeuropee con concerto finale.

Gioele Nuzzo, percussioni e didjeridoo

Proveniente dal campo della musica tradizionale salentina, ricerca anche le strutture della musica tradizionale di altre etnie soprattutto connesse agli stati modificati di coscienza. Nelle sonorità emesse dallo strumentista si ascolta una fusione di stili coordinati da una tecnica marziale, il DaiShiDo, che lo guida nella respirazione, nei movimenti, nel tocco e nell’ascolto dei colleghi musicisti.

Zhou Jun, voce cinese, Vicepresidente dell’Associazione Culturale Il Filo di Seta.

Si ringraziano: Cantina San Cassiano, B&B William, Associazione Chan Yi, Centro Ingrosso Cina, Associazione Generale Cinese in Veneto, Ristorante Shangai, Ristorante Umami, Remax Crono srl.

(Provincia di Padova)