Primo ciak per Youtuber DinsiemE con ‘Il viaggio leggendario’

Il duo di youtuber DinsiemE girano un film Il viaggio leggendario.

Sono iniziate le riprese de ‘Il viaggio leggendario’ di Alessio Liguori, primo film che vede protagonisti gli youtuber DinsiemE, Erick Parisi e Dominick Alaimo. Il film è prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group, in associazione con Medusa Film che lo distribuirà al cinema.

Dopo la prima settimana di riprese nel Lazio, a Roccasinibalda in provincia di Rieti, la troupe si sposterà nello scenografico Castello di Papadopoli Giol a San Polo di Piave in provincia di Treviso, poi per una settimana in Abruzzo, in provincia de L’Aquila, per l’esattezza a Balsorano e, infine, tornerà nel Lazio per le ultime settimane di riprese tra Ariccia, Nepi e Roma.

I DinsiemE, coppia anche nella vita, sono ben noti sul web: il loro canale Youtube, rivolto principalmente ai bambini tra i 5 e i 10 anni, conta oltre un milione e mezzo di iscritti. I due hanno così creato la grande famiglia dei Dinsiemini, come si fanno chiamare i loro fan.

La pellicola è tratta dall’omonimo libro per bambini di cui i due sono autori, pubblicato da Salani nel 2021, che ha avuto un grande successo con oltre 100mila copie vendute. “È molto tempo che lavoriamo al progetto -ha commentato il duo- adesso che è arrivato il momento di realizzarlo, siamo davvero emozionati e daremo il meglio di noi!”.

Nella pellicola i DinsiemE sono chiusi in casa in preda alla noia, in un giorno di pioggia, quando ricevono un misterioso pacco, contenente un videogioco: ‘Il viaggio leggendario’, da cui verranno risucchiati in un’altra dimensione, quella di Leggendaria. Separati dopo uno scontro con il malvagio dottor Timoti, i due impareranno a non agire secondo le comuni leggi della fisica, ma ad applicare la logica dei livelli dei videogame. Nel loro percorso si imbatteranno nella coraggiosa Principessa Ginevra e nel filosofo Platone, che li aiuteranno ad affrontare Sir Romualdo e Capitan Sarrangia. Erick e Dominick capiranno di dover sconfiggere il Dottor Giniu, fratello di Timoti, che vuole spodestare Romeo e Isabella, gemelli dei DinsiemE e legittimi sovrani di Leggendaria, in una sfida che avrà luogo nel Palazzo Reale, proprio all’ultimo livello.

Nel cast artistico figurano: Herbert Ballerina nei panni di Sir Romualdo; Sofia Iacuitto nel ruolo di Ginevra; Gianni Franco in quello di Platone; Riccardo Cicogna interpreta Capitan Sarrangia, mentre Ladislao Liverani è Re Artù. Nel cast tecnico: Donato Sileo alla fotografia, Tiziana Liberotti alla scenografia; Magda Accolti Gil ai costumi e Jacopo Reale al montaggio. Giuseppe Costantino è l’aiuto regista e Enrico Venti il produttore esecutivo.