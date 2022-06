GoStudent: Mariano Demartino è nuovo Country Manager Italia

(Adnkronos) – Valzer di poltrone per GoStudent Italia. L’unicorno EdTech numero 1 in Europa ha annunciato la nomina di Mariano Demartino a nuovo Country Manager per il mercato italiano. Demartino subentrerà a Ricardo Reinoso, al timone di GoStudent fin dal suo sbarco in Italia e ora promosso a Regional sales director per l’area del Sud-Est Europa.

Nel suo nuovo ruolo di Country Manager di GoStudent Italia, Mariano Demartino, classe 1984, avrà il compito di guidare gli uffici di Milano e Roma, sviluppare la strategia aziendale, consolidare il brand e dare ancora più slancio all’espansione della scale-up austriaca nel nostro Paese. Originario di Giovinazzo (Bari), il trentottenne Mariano Demartino ha trascorso gli ultimi 15 anni all’estero, in Asia, vivendo tra Cina, Hong Kong, India e Singapore, ed è rientrato in Italia il mese scorso, proprio per mettersi al timone di GoStudent. Dopo essersi laureato in Economia alla Luiss Business School, Demartino ha conseguito un master in International Business con un progetto lanciato per la prima volta in collaborazione tra Luiss, Bocconi e la Fudan University di Shanghai.

Prima di fare il suo ingresso nel settore dell’education technology, il nuovo Country Manager ha maturato oltre un decennio di esperienza nel campo dell’istruzione, ricoprendo posizioni strategiche e contribuendo in prima persona al successo di realtà leader del settore. Nel 2010 si è unito alla prestigiosa Hult international business school in qualità di director of recruitment per la regione Apac. Dal 2014 ha, poi, ricoperto il ruolo di regional director sales & marketing, Asia-Pacific and South Asia. Dalla fine del 2019 Demartino ha, infine, rivestito la posizione di Regional director sales & marketing per l’area Apac presso la Sommet Education, il più grande network al mondo di scuole specializzate nella formazione in hospitality management.

Forte dell’esperienza maturata in Asia, un mercato molto avanzato in materia di istruzione, EdTech e ripetizioni, Demartino è ora determinato a rendere la penetrazione di GoStudent nel mercato italiano ancora più incisiva e permettere alla scale-up unicorno di posizionarsi come leader delle ripetizioni anche in Italia. “Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di un’azienda tecnologica tanto ambiziosa, in rapida espansione e dal respiro internazionale, quale è GoStudent, e di avere l’opportunità di contribuirne attivamente al successo nel nostro Paese”, ha dichiarato Mariano Demartino, il nuovo Country Manager di GoStudent Italia.

“Il mercato italiano ci ha riservato un’ottima accoglienza e i risultati ottenuti in questo primo anno sono stati a dir poco incredibili. Ora la sfida per il prossimo futuro è di consolidare i tanti traguardi raggiunti, anche attraverso un’ottimizzazione strategica dei processi interni, e di dare ancora più slancio all’inarrestabile ascesa di GoStudent in Italia. Siamo oggi più determinati che mai a posizionarci come attori di riferimento nel mercato italiano e far sì che sempre più studenti, da ogni angolo della Penisola, possano avere accesso ad un’istruzione di altissimo livello”, ha continuato.

Nonostante questo primo anno da record, in Italia la consuetudine a rivolgersi ad un insegnante privato è, ad oggi, meno diffusa che in altri Paesi europei. Dalla prima indagine sull’istruzione condotta da GoStudent è, però, emerso che l’86% dei ragazzi italiani che hanno avuto l’opportunità di prendere ripetizioni in passato abbia trovato questa esperienza molto benefica e che quasi 1/3 dei giovani desideri essere affiancato da un tutor in futuro. Alla luce di questo è evidente che l’Italia sia un mercato dall’immenso potenziale, in parte inespresso, e che GoStudent abbia, quindi, ancora ampio margine per espandere il proprio raggio d’azione e raggiungere sempre più studenti. Attualmente 170.000 sessioni vengono prenotate ogni mese in Italia sulla piattaforma GoStudent e la scale-up prevede di chiudere l’anno a quota 300.000.

Demartino assumerà, quindi, la guida di GoStudent Italia al posto di Ricardo Reinoso, promosso a Regional Sales Director per il Sud-Est Europa. In questo nuovo ruolo Ricardo Reinoso avrà la responsabilità di pianificare le strategie di vendita e di espansione del business, coordinare le operazioni e assicurare il successo di GoStudent in Italia, Spagna, Turchia, Grecia e Polonia. Con un team di quasi 500 dipendenti e oltre 600.000 lezioni prenotate ogni mese, il Sud-Est Europa è, ad oggi, una delle regioni su cui la scale-up ha investito maggiormente nell’ultimo anno e rappresenta un tassello chiave all’interno del piano di sviluppo globale di GoStudent.

Ricardo Reinoso che, nonostante il suo incarico dal focus internazionale, continuerà a fare base negli uffici milanesi di GoStudent, ha commentato così il suo nuovo ruolo e la nomina di Mariano Demartino a Country Manager: “Essere al timone di GoStudent Italia durante questo primo anno straordinario è stato senza dubbio il più grande privilegio della mia carriera. Sono estremamente fiero del lavoro che abbiamo svolto come squadra e degli obiettivi raggiunti ad oggi. Questo nuovo incarico di Regional sales director seeu rappresenta per me una sfida appassionante e sono lieto che sia stato scelto proprio Mariano Demartino per succedermi nell’incarico di Country Manager. Ho già avuto il piacere di lavorare a fianco di Mariano in passato e sono certo che non avremmo potuto trovare profilo migliore. Grazie alla sua vasta esperienza nel campo dell’education, Mariano riuscirà sicuramente a dare un apporto inestimabile al consolidamento e all’espansione di GoStudent in Italia”, ha sottolineato.

Anche Felix Ohswald, co-fondatore e ceo di GoStudent, ha rilasciato una dichiarazione in occasione delle nuove nomine: “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Mariano nella grande famiglia di GoStudent Italia e, al contempo, di poter celebrare il successo di uno dei nostri più fidati collaboratori. Poter contare su due figure di leader competenti e affiatati, come Ricardo e Mariano, è la chiave per continuare a crescere e ad avanzare verso la realizzazione della nostra missione aziendale: rivoluzionare la didattica e dare vita alla scuola globale nº 1 al mondo”.

