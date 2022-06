GirovagArte 2022

Prende il via giovedì 30 giugno la quarta edizione di GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini. Artisti del calibro di Ascanio Celestini, Giuliana Musso, Mario Venuti, Mario Pirovano Mirco Artuso, Max Paiella, I Solisti Veneti, OPV e molti altri si alterneranno durante tutta l’estate.

Promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova. Inoltre, a tutti gli spettacoli sarà presente la Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova.

Quest’anno due preziosi media-partner, quali Radio Padova, GruppoTV7 e QUADRO advertising, saranno una guida importante per seguirci in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte. Gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione.

Confermate tutte le collaborazioni con le grandi istituzioni culturali cittadine, dal Conservatorio all’Opv, dai Solisti Veneti all’ Università degli Studi di Padova. Le altre piazze che verranno calcate da truck e artisti saranno: piazzale Cuoco dal 13 al 17 luglio, dal 26 al 31 luglio Brusegana Cave, Sant’ Osvaldo dal 9 al 14 agosto e per chiudere Ponte di Brenta dal 23 al 28 agosto.

Questa edizione è inoltre arricchita dal format GirovagArte Junior, laboratori e performance per bambini e famiglie che si svolgeranno di domenica nei parchi dei vari quartieri e da trekking urbani che accompagneranno il pubblico a conoscere nuovi scorci della città. Novità di questa edizione gli appuntamenti con Teatro Off, otto appuntamenti con il teatro e la musica all’interno del parco urbano Campo dei Girasoli nella zona del Basso Isonzo. Inoltre, l’Università di Padova propone un percorso guidato di quattro incontri insieme ai docenti e ai giornalisti de Il Bo Live per scoprire diversi aspetti dell’Ateneo, che festeggia con tutta la città all’insegna della libertà, come rappresenta il motto Universa universis patavina libertas: tutta intera, per tutti, la libertà nell’Università di Padova.

Si parte da P.zza Azzurri D’Italia (Arcella) giovedì 30 giugno alle 21:15

Info

www.girovagarte.com

tel. 348 4410815

e-mail [email protected]



Programma della prima settimana

p.zza Azzurri D’Italia – Quartiere Arcella

giovedì 30 giugno ore 21:15

OPV – Serenate Notturne

venerdì 1° luglio ore 21:15

UMUS – Conservatorio C.Pollini – Percussioni in continuo

sabato 2 luglio ore 21:15

Gershwin Spettacoli – Cantico di terra… e acqua

domenica 3 luglio ore 16:30 | Girovagarte Junior

Parco Milcovich – Quartiere Arcella

Barabao Teatro – Pinocchio

domenica 3 luglio ore 18:00

Trekking urbano – alla scoperta dei tesori di quartiere

domenica 3 luglio ore 21:15 | Teatro OFF

Campo dei Girasoli – Quartiere Basso Isonzo

Teatro del cerchio – 5 Minuti

domenica 10 luglio ore 21:15 | Teatro OFF

Campo dei Girasoli – Quartiere Basso Isonzo

Teatro del Sangro – Arturo Lo Chef

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)