Presidente Regione Abruzzo Marsilio riceve l’Ambasciatore britannico

L’AQUILA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone l’Ambasciatore Britannico in Italia, Ed Llewellyn, in visita ufficiale in città. Nel corso dell’incontro il Presidente e l’Ambasciatore hanno avuto modo di riaffermare l’importanza dei rapporti tra l’Italia e il Regno Unito e le proficue collaborazioni culturali ed economiche esistenti tra i due paesi. Rapporti che in un prossimo futuro potranno espandersi grazie ai nuovi collegamenti aerei tra l’aeroporto di Pescara e gli scali in Gran Bretagna, che rappresentano anche l’opportunità per molti di scoprire le bellezze che l’Abruzzo è in grado di offrire.

Foto: ufficio stampa Regione Abruzzo

(ITALPRESS).