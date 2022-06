FOTOVOLTAICO SUI TETTI. OPPORTUNITA’ E RISPARMIO ENERGETICO. WEBINAR DI COLDIRETTI VENETO MERCOLEDI’ 8 GIUGNO ALLE ORE 21.00

ENERGIA. WEBINAR DI COLDIRETTI SU PNNR E FOTOVOLTAICO SUI TETTI. OPPORTUNITA’ E RISPARMIO ENERGETICO.

Mercoledì 8 giugno alle ore 21.00 on line

Coldiretti Veneto, in collaborazione con Giovani Impresa, organizza un seminario online sulle recenti misure riguardanti gli impianti fotovoltaici sui tetti di stalle, annessi rustici e aziende agricole, con un focus sui vantaggi e i risparmi derivanti da questa tecnologia previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’appuntamento è per l’ 8 giugno alle ore 21.00, con esperti e tecnici del settore. In collegamento si alterneranno dopo i saluti del direttore regionale Marina Montedoro, Alessandro Apolito Capo Servizio Tecnico della Confederazione nazionale, Luca D’Apote Responsabile Energie rinnovabili Coldiretti, Stefano Leporati Segretario nazionale di Giovani Impresa e Manuel Benincà Area Ambiente e Territorio di Coldiretti Veneto. Le casistiche e le valutazioni tecniche saranno illustrate da Riccardo Tessari di Forgreen Spa. Al delegato regionale degli under 30 le conclusioni del seminario.

Per adesioni mandare una mail a: [email protected]