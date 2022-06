AD ABANO SCELTO L’APERITIVO DELLE TERME

PARTE LA CAMPAGNA SOCIAL PER LA SCELTA DEL NOME, IL NUOVO APERITIVO SI POTRÀ DEGUSTARE NEGLI HOTEL, RISTORANTI E BAR DELLE TERME E DEI COLLI EUGANEI

L’aperitivo numero 3 è stato scelto come migliore aperitivo delle Terme.

La manifestazione si è svolta nella splendida cornice di Villa Bassi ad Abano Terme, in un elegante spettacolo tra barman alle prese nello mixare i cocktail, il presentatore Roberto Celon, il duo musicale di Anna e Valentina. L’ Aperitivo delle Terme (non c’è ancora il nome ma dal 6 giugno parte la campagna social per la scelta del nome su: www.tiversoildiverso.it) è stato così scelto tra i tre finalisti giunti al podio. Lo ha decretato una apposita giuria in base all’impatto visivo, profumo, gusto e aroma.

La giuria era composta da Leonardo Cisotto (A.B.I. Professional, Presidente di Giuria), Franco Pasqualetti (vice presidente provinciale Confcommercio Ascom e vice presidente della Camera di Commercio di Padova), Ermanno Berto, assessore del Comune di Abano Terme, Lorenzo Demarco (associazione nazionale maitres A.M.I.R.A.), Dino Roncon (associazione Cuochi Terme Euganee e Padova), Fabio Ghirardello (docente Istituto Alberghiero di Abano), Sharla Ault (giornalista americana specializzata mixology e bartending), Fabrizio Stelluto (presidente associazione giornalisti agroalimentari Veneto e Trentino Alto Adige A.R.G.A.V.). Il coordinamento generale è stato affidato ad Angelo Boscolo Mezzopan di A.B.I. Professional.

Il progetto per la realizzazione di un aperitivo del territorio era partito in pieno periodo di pandemia. Confcommercio Ascom ha radunato a sé le varie parti in collaborazione con i barmen, maitres e cuochi con le aziende propositrici dell’aperitivo (tutte locali): Consorzio Vini DOC Colli Euganei, distilleria Luxardo di Torreglia, azienda Scarpon con il “brodo” (di giuggiole) di Arquà, ristorante La Montanella con la “nuvola” di Laurus. Tali aziende hanno lavorato di concerto mixando i loro prodotti e svolgendo più esperimenti nel corso di questi due anni. Alla fine sono stati selezionati i tre aperitivi finalisti dove sono presenti sempre i quattro produttori, cambiamo solo le dosi, ma i contenuti del vino spumante Serprino, del liquore di giuggiole, del distillato e dell’alloro ci sono tutti.

Il presidente mandamentale di Confcommercio Ascom Claudio Lazzarini ha sottolineato che questo è un primo passaggio per la valorizzazione dell’aperitivo, seguiranno altri steps per promuoverlo coinvolgendo i bar, i ristoranti e gli hotel, procedendo poi alla realizzazione degli stuzzichini costituiti sempre da prodotti locali, coinvolgendo anche l’istituto alberghiero di Abano. L’Aperitivo delle Terme, come il già decretato successo del “gioiello” delle Terme da parte del presidente Federpreziosi Confcommercio Ascom Simone Tasinato, è il progetto che lega il territorio ai suoi prodotti e diventa anche per il turista una fonte di curiosità.

Di pari passo si è espresso il vice presidente Confcommercio Ascom (e vice presidente della Camera Commercio) Franco Pasqualetti che ha messo il evidenza il sostegno su tali iniziative dato da Venice Promex (l’azienda speciale della Camera di Commercio a favore dell’internazionalizzazione dello sviluppo territoriale) che punta alla riscoperta del territorio, all’economia e alla socialità, perché l’aperitivo rende questo.

Il presidente regionale dei giornalisti agroalimentari Fabrizio Stelluto ha sottolineato che tali percorsi devono continuare e non morire appena nati. La consigliera regionale Elisa Venturini ha ulteriormente rafforzato il concetto che ci deve essere la collaborazione e il coinvolgimento dei produttori locali.

Alla fine dell’evento applausi per tutti. E l’aperitivo vincitore è stato assaggiato da tutti i presenti.

Dal 6 giugno parte la campagna social per la scelta del nome dell’aperitivo.

Basta andare su: www.tiversoildiverso.it dove si sceglierà il nome tra una rosa di papabili. C’è tempo sino all’11 giugno per votare, dopodiché il nome più cliccato sarà quello che andrà all’aperitivo delle Terme.

Abano Terme, 6 maggio 2022

(Ascom Padova)