La Provincia di Padova visita Net Global srl, l’azienda che ha reso possibile la connessione a grandissima velocità con la rete “4ALL”

La storia di Netglobal nel settore delle telecomunicazioni inizia negli anni ‘80. Net Global, infatti, è l’evoluzione di TELEimpianti, fondata da Roberto Spiller nel 1987, attiva nell’ambito di installazione e manutenzione degli impianti per i principali operatori radio, tv e telefonici.

Negli anni 90 ha contribuito allo sviluppo delle reti radiomobili collaborando con i principali operatori telefonici specializzandosi nella progettazione e realizzazioni di coperture GSM, UMTS e LTE all’interno delle aziende del Nord Est.

Nel 2006 nasce la rete 4ALL, ovvero la rete per tutti! Forte dell’esperienza decennale, ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione ad operare come Internet Service Provider partendo a realizzare una propria infrastruttura di rete di telecomunicazioni nelle aree del Veneto non servite dai principali operatori nazionali (aree in digital divide).

Nel 2015 supera le 150 Stazioni Radio espandendosi oltre il veneto ed iniziando ad offrire le prime connettività a banda larga a 100 Mbps e dal 2018 propone connettività FTTH su una rete in fibra proprietaria.

Nel 2020 parte la collaborazione con Open Fiber che permette di fornire connettività a banda ultralarga nelle aree bianche. Infine, negli ultimi due anni Net Global srl avvia partnership con colossi mondiali: Google, Netflix e Sky Italia.

“Le specifiche competenze che abbiamo maturato negli anni ci permettono di fornire ai nostri clienti servizi di alta qualità, competitivi e flessibili – ha detto Marco Spiller, titolare di Net Global srl – La nostra azienda è un ISP e WISP autorizzato. La nostra professionalità è stata riconosciuta anche dal Ministero per le Telecomunicazioni che ci ha rilasciato l’autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni. Abbiamo 23 mila clienti, 250 nodi di fibra dislocati tra Veneto, Udine, Pordenone, Ferrara e Trento, 100 collaboratori di cui 37 dipendenti e un fatturato di circa 6 milioni. Siamo felici di poter dire di avere clienti in ogni singolo Comune della Provincia di Padova: questo per noi è un grande orgoglio e allo stesso tempo ciò che ci dà la forza per continuare ad ampliare la nostra rete.”

Grazie all’autorizzazione per la fornitura di reti pubbliche, Net Global srl può erogare ai propri clienti sia servizi di accesso in fibra ottica che tramite l’utilizzo di frequenze radioelettriche.

“La pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante la rete di telecomunicazioni – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova – Durante gli ultimi due anni è stata messa in atto una svolta epocale incontrovertibile: videoconferenze e incontri on-line si sono dimostrati non solo efficaci ma anche notevolmente vantaggiosi nell’economia del tempo che ognuno di noi ha a disposizione. Per poter essere un valido aiuto questi sistemi devono poter contare su una rete stabile, veloce, efficiente e performante, esattamente come i sistemi forniti da Net Global. Un plauso, quindi, a questa azienda che ha saputo stare al passo con i tempi, che ha saputo innovarsi e crescere fino ad arrivare a siglare accordi con importanti soggetti di caratura internazionale, senza mai perdere l’attenzione e la cura verso i clienti più piccoli. Net Global srl è ambasciatore della padovanità che corre su fibra!”.

Alla visita erano presenti anche il Vicepresidente Vincenzo Gottardo, il Consigliere Provinciale Paola Berto e il Sindaco di Due Carrare Davide Moro.

“Net Global srl, sin dagli inizi, è sempre stata una azienda caratterizzata da innovazione e affidabilità con il preciso obiettivo di porsi come leader nella progettazione e realizzazione di sistemi innovativi ed affidabili nel complesso mondo della Information Technology – ha detto il Consigliere con delega allo Sviluppo Economico Paola Berto – La costante volontà di migliorare e i grandi risultati raggiunti fa di Net Global srl una vera eccellenza del territorio padovano”.

Net Global srl fornisce sistemi e servizi di alta qualità garantendo ai propri clienti connessioni stabili e veloci e in totale assenza di disturbi radio. “Poter contare su una rete stabile, efficace e performante è il requisito essenziale per essere competitivi non sono a livello locale ma soprattutto oltre i confini nazionali – ha detto il Vicepresidente con delega alle Politiche Europee Vincenzo Gottardo – Le nostra aziende possono vincere le difficoltà del periodo che stiamo vivendo solo se riescono a essere competitive e attrattive e questo è strettamente collegato a una rete di telecomunicazioni di grande qualità come i servizi forniti da Net Global srl”.

Net Global opera ben oltre i confini padovani e ha sempre dimostrato molta attenzione per il territorio in cui è cresciuta “Net Global srl è un’azienda aperta al dialogo e disponibile alla ricerca di nuove soluzioni – ha detto il Sindaco di Due Carrare, Davide Moro – L’Amministrazione e l’Azienda sono stati i pionieri nell’uso delle canalizzazioni dell’illuminazione pubblica come infrastruttura già pronta per far passare anche la fibra ottica. Grazie a questa collaborazione sinergica siamo riusciti a garantire sui 27 km² di territorio comunale una connessione ad altissima velocità e affidabilità”.

La vicinanza e l’attaccamento al proprio territorio fanno di Net Global srl una reale e fondamentale risorsa per il Veneto che ha potuto contare sull’azienda anche in momenti estremamente difficili come la terribile tempesta Vaia, durante la quale l’impresa padovana ha saputo garantire una connessione stabile a chi era isolato. Ancora, durante la pandemia, Net global srl ha ideato e realizzato la piattaforma TISPIEGO per la didattica a distanza, uno strumento efficace che ha permesso agli insegni di continuare a svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto della privacy degli studenti.

(Provincia di Padova)