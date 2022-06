Il Veneto Festival 2022 si inaugurerà a Padova con la partecipazione del giovane violinista italiano Giuseppe Gibboni, talento emergente che a settembre scorso si è aggiudicato il Premio Scimone 2021 per quindi vincere, poche settimane dopo e quarto italiano nella storia, il più prestigioso concorso internazionale per violino: il Premio Paganini di Genova.

Per il concerto di apertura del Veneto Festival 2022, Giuseppe Gibboni eseguirà insieme a I Solisti Veneti il celebre Primo Concerto per violino e orchestra di Paganini, vetta impareggiabile di virtuosismo violinistico.

Completeranno il programma tre tra le più celebri Sinfonie tratte da Opere di Rossini.

“I SOLISTI VENETI”

diretti da Giuliano Carella

con la partecipazione di Giuseppe Gibboni, violino (Vincitore del Premio Scimone 2021 e del premio Paganini 2021)

Programma

ROSSINI

Sinfonie dalle Opere: “Il Barbiere di Siviglia”, “L’Italiana in Algeri”, “La Cenerentola”

PAGANINI

Concerto per violino e orchestra n. 1 in re maggiore, op. 6

Informazioni

BIGLIETTI: Intero: 20 €; Ridotto (over 65; under 18): 15 €; Studenti (Università e Conservatorio): 7 €; Bambini (under 12): 7 €

Biglietti online sul sito: www.solistiveneti.it



