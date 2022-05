Lunga vita alle imprese di famiglia: le regole per un passaggio generazionale di successo

Passare il testimone non è facile ma è possibile, richiede però consapevolezza e progettualità.

Per questo il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto e Confartigianato Padova hanno organizzato per mercoledì 15 giugno ore 18.00 un evento per parlare della bellezza di continuare l’impresa, partendo dall’eredità di chi ci ha preceduto.

Il primo modulo sarà dedicato al passaggio generazionale e all’importanza di pianificarlo per tempo stimolando un confronto aperto tra i diversi attori coinvolti. Altro aspetto che verrà trattato è legato alla continuità e alla valorizzazione della storia, base su cui costruire il futuro. Il secondo modulo è invece dedicato al personal branding, alla promozione di noi stessi e al “sapersi raccontare”: perché è quello che gli altri percepiscono di te che farà scegliere te al posto di qualcun altro.

Il workshop si terrà presso l’Agriturismo Ca’ de Memi, Via Roma 4 a Piombino Dese.

PROGRAMMA

Saluti Istituzionali:

Gianluca Dall’Aglio, Presidente Confartigianato Imprese Padova; Gianni Mezzalana, Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Padova; Giorgia Speri, Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Veneto

Interventi:

Luca Marcolin – Family Business Unit

Valentina Mirandola – Senior Digital Consultant

Conclusioni:

Davide Peli – Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese

Modera Micaela Faggiani

Al termine momento conviviale/aperitivo di networking – In apertura visita guidata all’azienda agricola Ca’De Memi.

(Confartigianato Imprese Padova)