Presentazione del libro “Virtualità" di Elena Cappellini

Mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 19:30 in sala Fornace Carotta, via Siracusa 61 a Padova, si terrà la presentazione del libro della scrittrice padovana Elena Cappellini “Virtualità” (Editrice Il Torchio).

Ospite d’eccezione il prof. Alessandro Meluzzi, relatore il prof. Daniele Trabucco. Sarà presente l’autrice.

Il libro nasce dall’intima certezza che credere di conoscere la verità assoluta è una delle più grandi e pericolose sciocchezze che si possano commettere. In un mondo di dogmatici e profeti è necessario conservare gelosamente la propria predisposizione al dubbio.

La narrazione pubblica scientifica nel periodo di emergenza pandemica da Covid-19 si è rivelata devastante e controproducente.

La comunicazione istituzionale è risultata fallimentare e ha perso sempre più credibilità.

Il costante deterioramento del sistema rappresentativo costituisce una delle più gravi fonti di preoccupazione. Si è passati – senza avvertire il benché minimo sussulto di protesta – da uno “stato di crisi” ad una “crisi dello Stato democratico” che ha coinvolto ogni ambito del vivere civile, facendo debordare l’emergenza sanitaria e rendendola totalmente invasiva ed assorbente rispetto a qualsiasi altro settore: politico, economico, psicologico e sociale.

La totale assenza di una visione programmatica e costruttiva del futuro è il vero allarme per le giovani generazioni che si sono trovate coinvolte, loro malgrado, in un fenomeno definibile come info-psico-pandemia.

La fiducia del cittadino nei confronti della classe politica è sistematicamente scemata, mentre in ambito medico si è assistito all’inarrestabile avvento e consacrazione della scienza-spettacolo, recitata da telegeniche, ubique e sentenziose virostars che hanno ulteriormente danneggiato la considerazione di un popolo disorientato, in cerca soltanto di rassicurazioni sanitarie.

In questo panorama si analizzano le cause e le conseguenze della comunicazione mediatica di propaganda e, parallelamente, della campagna vaccinale.

Ogni capitolo mette al centro il lettore e lo rende protagonista, ponendolo tra due condizioni: virtualità e viralità.

L’intento che anima queste pagine è quello di ripercorrere i due anni trascorsi in cui l’individuo (il “tu” che si è scelto di mettere in evidenza nel titolo del volume), è stato e probabilmente ancora sarà al centro del caos.

Elena Cappellini, nata nel 1992, ad Abano Terme (PD), si è laureata in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università di Padova, ha conseguito un Master in Intelligence and Homeland Security e una laurea triennale in Criminologia. Ha ricoperto il ruolo di Assistente di Direzione presso Fidia Farmaceutici e attualmente è consulente nel campo della Comunicazione mediatica e televisiva. Nel giugno 2017 è stata eletta Consigliere comunale della città di Padova. Il libro nasce dalle esperienze dell’autrice in ambito politico, lavorativo e sociale. Per l’Editrice Il Torchio ha pubblicato: L’Apparente Verità, luci e ombre del processo mediatico (2017).

