Triathlon protagonista allo Stadio Olimpico di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il triathlon è stato protagonista oggi, mercoledì, allo Stadio Olimpico di Roma, della Giornata dello sport per la scuola Primaria, ultimo atto del progetto Scuola Attiva Kids, promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione delle federazioni sportive. Tra queste, la Federazione Italiana Triathlon è stata particolarmente attiva fin dall’inizio del percorso, con le attività di tutor assegnati alle scuole elementari, opportunamente formati dagli esperti del Settore Formazione, ed i nostri tecnici federali che hanno lavorato fianco a fianco con maestri e docenti di educazione fisica. La giornata-evento di oggi si è svolta alla presenza del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, del presidente ed amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli e vi hanno partecipato anche diversi presidenti delle federazioni sportive nazionali tra cui quello della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei. La Fitri, grazie alla collaborazione del Comitato Regionale Lazio del presidente Giampiero Antenuci e del vice-presidente Massimiliano Zanetti, ha realizzato uno degli oltre 30 corner di sport allestiti all’interno del campo da gioco dello Stadio Olimpico di Roma permettendo ai circa 2.000 bambini delle quinte classi delle scuole primarie arrivati a Roma in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia di vivere una splendida giornata di divertimento, sport, gioco ed emozione e di conoscere la nostra multidisciplina nello splendido scenario del Foro Italico. Decisiva, peraltro, è stata stretta collaborazione con Claudio Risso, del Dipartimento Scuola e Università, che ha accompagnato la federazione, insieme al responsabile di Macroarea per i giovani Luigi Ruperto, lungo tutto il percorso che l’ha portata ad avvicinarsi con successo al mondo della scuola. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quanta attenzione la federazione riservi ai giovani ed ai giovanissimi ed alle opportunità che devono essere offerte loro per avvicinarsi, in forma ludica alle attività sportive, con lo scopo di garantirgli la possibilità di una crescita armonica e di poter fare la conoscenza diretta con uno sport, il triathlon, che sotto questo profilo è decisamente ottimale.

