Il Giro d’Italia rende omaggio agli agrituristi vicentini

Grande entusiasmo ed attesa all’azienda agrituristica Il Palazzone a Montegalda, dove ha fatto tappa il press tour “Veneto Unesco”, nell’ambito del Giro d’Italia.

I giornalisti di settore hanno reso omaggio a Vicenza ed alle sue Ville palladiane, ma non hanno dimenticato di riconoscere il giusto valore anche all’enogastronomia berica.

“Abbiamo prontamente risposto – commenta il presidente degli agrituristi di Terranostra Vicenza, Riccardo Lotto – e ci siamo presentati con il nostro consueto biglietto da visita: qualità, freschezza e genuinità, naturalmente con un pizzico di estro, perché nel corso degli anni abbiamo saputo rinnovarci, pur mantenendo inalterato il nostro bagaglio di valori ed esperienze”.

L’immagine dell’agriturista non è certo cambiata, ma in cucina ci sono delle alternative che sono il frutto dei tempi: i cuochi contadini. Gli stessi cuochi d’un tempo, o i loro i figli o nipoti, ma con in più una formazione specifica per deliziare anche i palati più raffinati. Attenzione, però, perché nel piatto ci sono sempre i sapori del territorio, realizzati con maestria, con un occhio di riguardo alle tradizioni locali, ed impiattati in modo accattivante.

“Poter ospitare questo press tour ci inorgoglisce – aggiunge il presidente Lotto – perché ci ha offerto la possibilità di mostrare ciò che facciamo ogni giorno nelle nostre strutture, dove l’accoglienza ed il buon gusto sono di casa. I nostri cuochi contadini: Elio Spiller dell’agriturismo El gran, Michela Pauletto dell’agriturismo Ai Colombari e Massimo Mazzaggio dell’agriturismo La Luna nel Pozzo hanno dato il meglio di sé, dimostrando che non sono secondi a nessuno, sotto tutti i punti di vista”.

Nei piatti dei fortunati giornalisti, protagonisti dell’evento internazionale di oggi, una fantasia di crostini con l’aperitivo Brunello, quindi un piatto tipico della cucina vicentina e veneta: risi e bisi del Doge (risotto carnaroli di Grumolo delle Abbadesse con i piselli). A seguire, un secondo realizzando con un’altra tipicità, il pollo alla Ciliegia di Marostica Igp ed un ventaglio di zucchine. Come dessert una crostata ai frutti di bosco. E, per finire, la rossa di Marostica. Il tutto bagnato dai vini vicentini più tipici: Garganega Doc e Doc Colli Berici bianco Doc della Cantina Mattiello, Tai Rosso della Cantina Costalunga e Recioto di Gambellara di Sordato Lino. E per finire, caffe e grappa vicentina della Distilleria Brunello.

(Coldiretti Padova)