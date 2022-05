24 Maggio 2022 – Ci saranno anche bambini dal Veneto domani a Roma in Villa Celimontana per la seconda Festa dell’educazione alimentare Medaglia del Presidente della Repubblica che quest’anno assume un doppio significato con la presenza delle mamme e i figli delle famiglie ucraine rifugiate in Italia. Sono migliaia gli studenti in arrivo da tutta la Penisola per testimoniare un progetto che su territorio regionale festeggia oltre 20 anni di attività. Declinato, per questa edizione, con il titolo SEMI’NSEGNI ha coinvolto, durante l’anno scolastico circa 10mila piccoli allievi impegnati in lezioni teorico pratiche condotte dalle imprenditrici agricole di Coldiretti Veneto. “Orti e giardini negli istituti, visite ai mercati di Campagna Amica, escursioni e laboratori in fattoria didattica sono stati un toccasana per riprendere la normalità dopo il black out dovuto alla pandemia – spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa – Le operatrici agricole, le tutor della spesa, agritate e cuoche contadine, anche le nonne – sottolinea Bortolas – sono state le animatrici in aula e all’aperto di molte iniziative formative perfettamente incastonate nel programma settimanale. L’agricoltura si abbina facilmente alle materie di scienze, storia, geografia, matematica, anche civica e fisica”. Per questo il Veneto non può mancare all’appuntamento della MAXIFATTORIA ANTISTRESS allestita nel parco dalle ore 9.00 dove i piccoli ospiti mungeranno le mucche e cureranno gli animali nella stalla della biodiversità, impareranno a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocheranno a fare la spesa come i grandi, andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale e della pet therapy a cavallo degli asini.

Ad accogliere i piccoli ospiti ci sarà Ettore Prandini presidente della Coldiretti insieme a Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio e Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma ma anche un focus sull’impatto delle emergenze Covid e Ucraina sulla vita delle nuove generazioni con le risposte degli specialisti tra cui Lucio Rinaldi Professore Aggregato di Psichiatria. Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

L’iniziativa educativa vede la piena adesione istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Miur, ma anche la partecipazione di Ospedale Bambino Gesù, il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele; Lega Pro – Lega Italiana Calcio Professionistico; Fipav – Federazione Italiana Pallavolo; Sip – Società Italiana di Pediatria; Sport e salute; Fondazione Ant; Fondazione “Osservatorio Agromafie”, Rainbow, Rete Clima