Trevisan avanti al Roland Garros, bene Nadal e Swiatek

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’aria di Parigi fa sempre bene a Martina Trevisan. Fresca di best ranking (numero 59 del mondo) dopo aver conquistato a Rabat il primo titolo della carriera nel circuito maggiore, la 28enne toscana parte nel migliore dei modi su quella terra rossa che già due anni fa la vide protagonista, eliminata solo ai quarti dalla futura vincitrice Iga Swiatek dopo essere partita dalle qualificazioni. Senza storia il match d’esordio al Roland Garros, un 6-0 6-2 alla britannica Harriet Dart che conferma l’ottimo momento della tennista azzurra, ora attesa dal primo confronto assoluto con Magda Linette: numero 52 del mondo, la polacca all’esordio ha fatto fuori Ons Jabeur, vincitrice a Madrid e finalista a Roma. Fra gli uomini, subito eliminati i due lucky loser, Alessandro Giannessi e Franco Agamenone. Lo spezzino, alla seconda apparizione di fila al primo turno dello Slam parigino, intraprende una battaglia di quasi cinque ore contro il croato Borna Gojo, numero 222 del mondo e passato attraverso le qualificazioni, prima di cedere per 6-4 6-7(3) 6-7(4) 7-6(4) 6-4. Termina la favola del 29enne italo-argentino, all’esordio assoluto nel main draw non solo di un Major ma di un torneo del circuito maggiore: dopo un avvio promettente, cede per 1-6 6-2 6-3 7-6(3), in due ore e tre quarti di gioco, allo statunitense Mackenzie McDonald. Giornata di debutto per Rafa Nadal, 13 volte re di Parigi, al quale bastano due ore per regolare con un triplice 6-2 Jordan Thompson. Troverà ora il francese Moutet, vincitore in quattro set su uno Stan Wawrinka che dopo il lungo stop è ancora lontano dal tennista che trionfò al Roland Garros nel 2015, raggiungendo un’altra finale due anni dopo. Dal tabellone femminile arrivano le sorprese di giornata, su tutte l’eliminazione all’esordio di Barbora Krejcikova, seconda testa di serie e campionessa uscente: la ceca crolla contro la 19enne francese Diane Parry, numero 97 del mondo, per 1-6 6-2 6-3. Irriconoscibile la Krejcikova, complice probabilmente la lunga assenza dai campi: quello di oggi era il suo primo match in tre mesi, dall’infortunio al gomito destro rimediato a Doha. Dopo Jabeur e Muguruza, cade dunque un’altra big mentre va di fretta Iga Swiatek, campionessa nel 2020: 6-2 6-0 in 54 minuti a Lesia Tsurenko e 29esima vittoria consecutiva per la polacca numero uno del mondo a caccia del suo sesto titolo di fila in questo 2022 dopo Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda e Roma. Avanza anche Bianca Andreescu, che al secondo turno sfiderà Belinda Bencic nella riedizione della semifinale degli Us Open 2019 vinti dalla canadese, mentre saluta già Naomi Osaka, battuta da Amanda Anisimova.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).