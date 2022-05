Centro Studi Borgogna presenta la quarta edizione di “Borgogna Summit”

Un workshop multidisciplinare tra Diritto e attualità

Lesa (NO), 28-29 Maggio 2022

Milano, 18 Maggio 2022 – Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare la quarta edizione del Workshop Multidisciplinare | Borgogna Summit che si terrà nei giorni 28 e 29 maggio 2022 presso la Temporary Location CSB a Lesa (NO), che prevede alcuni incontri formativi e divulgativi, uniti a piacevoli momenti di svago e sport all’aria aperta.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Centro Studi Borgogna anche a seguito del grande successo della passata edizione tenutasi nel mese di giugno 2021 alla quale hanno partecipato numerosi ospiti quali, tra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Presidente di ANCI Lombardia, Mauro Guerra, il Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano, Mario Vanni, l’On. Gianfranco Librandi. La passata edizione è stata altresì l’occasione per presentare numerosi libri tra i quali: “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre, con la presenza del Dott. Colombo; “Non di solo Pane” di Virgilio Floriani, raccontato da Paolo Floriani; “Visto con i tuoi occhi” di Manuela Donghi; “Il Cardinale inquieto. La ripresa di Cusano in Italia come provocazione alla modernità” di Don Sergio Massironi; “Advanced advisory” di Leonardo Valle.

Programma:

Sabato 28 Maggio : nel corso della giornata i lavori del II Summit si apriranno con la presentazione del primo numero della Collana dei Quaderni degli Osservatori CSB dedicato a La Legge Madia. Successivamente verrà presentato il libro “Lettera a un figlio su Mani Pulite” del Dott. Gherardo Colombo. Seguirà un dibattito aperto concernente tematiche afferenti all’Alimentazione, alla Salute e all’Ambiente, con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, oltre che del mondo imprenditoriale, nei settori food, health, sport e ambiente.

: nel corso della giornata i lavori del II Summit si apriranno con la presentazione del primo numero della Collana dei Quaderni degli Osservatori CSB dedicato a La Legge Madia. Successivamente verrà presentato il libro “Lettera a un figlio su Mani Pulite” del Dott. Gherardo Colombo. Seguirà un dibattito aperto concernente tematiche afferenti all’Alimentazione, alla Salute e all’Ambiente, con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, oltre che del mondo imprenditoriale, nei settori food, health, sport e ambiente. Domenica 29 Maggio: i lavori della giornata apriranno, invece, con un dibattito su “Dal covid alla guerra. Dalla crisi alle opportunità” alla presenza di taluni rappresentanti del mondo manageriale e delle Istituzioni locali e nazionali. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato alla presentazione di alcuni libri quali “Homo Caelestis” di Tommaso Ghidini, “Le cose capitano” di Manuela Donghi e “La Cala. Cento giorni nelle prigioni libiche” di Giuseppe Ciulla.

L’evento è riservato ai Soci del Centro Studi Borgogna, ai Membri degli Osservatori, del Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico del CSB. Verranno, altresì, coinvolti manager e rappresentanti apicali di Aziende pubbliche e private.

“Un’iniziativa di cui sono molto orgoglioso, come Presidente di questa Associazione nata nel 2017 e che rappresenta un motivo ulteriore per proseguire con dedizione, impegno e convinzione nel cammino intrapreso. Saranno numerosi i momenti di approfondimento scientifico e culturale per dar vita a spunti di riflessione, nel pieno spirito costruttivo che ispira ogni attività del CSB, animati dalla volontà di raggiungere obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi”, ha dichiarato l’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del CSB.

“Il Summit sarà un’ulteriore occasione di incontro e crescita per il CSB e per i Suoi soci. Saranno affrontati temi attuali e mai banali, con il desiderio di proseguire lungo la strada, ben tracciata, che vuole coniugare saperi professionali alla passione civica e all’entusiasmo del contribuire a creare una comunità sempre più armoniosa, per progredire tutti insieme”, le parole del Dott. Federico Maurizio d’Andrea, Vice Presidente del CSB. Un evento reso possibile grazie anche al supporto di molti Amici ed Aziende che contribuiscono costantemente alla crescita dell’Associazione. Tra questi, un ringraziamento speciale va a: Borgogna The House of Mind, La Lucente S.p.A., MCM Group, Steffano Assicuratori, Iren, Wilo, Pure Tv, Graffiti Creative e Confservizi CISPEL Lombardia, quest’ultimo presente in qualità di Ente Patrocinante.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

