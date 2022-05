Eventi estremi in montagna. Gestione del rischio più efficace con Trans-Alp

17/05/2022

Un fenomeno meteorologico estremo in montagna, come la tempesta VAIA, crea una serie di conseguenze che si possono manifestare anche a mesi o anni di distanza. Arpa Veneto è coinvolta in un ambizioso progetto europeo, Trans-Alp, che ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia integrata per la valutazione del rischio dovuto a importanti fenomeni temporaleschi e tempeste in ambiente alpino. A un anno dall’avvio del progetto, Arpav pubblica una sintesi delle principali attività sviluppate.

(ARPAV)