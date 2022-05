Scuola, la Toscana alla quinta edizione di Didacta Italia

FIRENZE (ITALPRESS) – E’ un contributo importante all’intera manifestazione quello che la Regione Toscana proporrà nel corso della quinta edizione di Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico nazionale dedicato all’innovazione della scuola che torna alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 maggio prossimi. Oltre al ruolo di rilievo svolto nel comitato organizzatore, la Regione sarà protagonista con “La Toscana fa scuola”, il programma di eventi realizzato grazie al lavoro di coordinamento della direzione “istruzione, formazione, ricerca e lavoro” e alle risorse del Por Fse: uno spazio di 230 mq all’interno del Padiglione Cavaniglia, numerose attività con ragazze e ragazzi, 29 eventi (6 dei quali inseriti nel programma scientifico di Didacta Italia e alcuni in modalità “Didacta in classe”, ovvero in presenza e on line con studentesse e studenti collegati dalle loro scuole). “Il ricco programma di Regione Toscana è il risultato della capacità di fare rete con istituzioni ed enti, mondo della scuola, associazioni, assessorati e agenzie regionali”, spiega l’assessora a istruzione, lavoro, formazione, Università e ricerca Alessandra Nardini. La proposta della Toscana è stata costruita assieme all’Ufficio scolastico regionale, ai docenti, ad Avis Toscana, ad Arti, l’agenzia per i servizi per l’impiego, a Giovanisì, alla Fondazione Sistema Toscana. Dalle avanguardie educative dei laboratori sul sapere scientifico alle azioni per la prevenzione del fenomeno dei Neet, dalla premiazione dei migliori Progetti educativi zonali 0-6 (Pez) alla cura della Memoria e alla conoscenza della Costituzione in classe, dall’orientamento scolastico alla scuola con il cinema, fino ai toolkit per docenti su stereotipi di genere, discriminazioni e razzismo. Durante la tre giorni saranno presenti, nell’area espositori, anche Toscana Promozione e il progetto Vetrina Toscana. Sono 6 gli eventi formativi della Regione Toscana inseriti nel programma scientifico di questa edizione. Si svolgono tutti in Palazzina Lorenese.

– Foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).