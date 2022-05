16/05/2022

Il 15 maggio si è aperta la stagione balneare 2022 in Veneto dopo i risultati del primo monitoraggio Arpav consultabili nella sezione Balneazione. Durante la stagione balneare Arpav assicurerà, in collaborazione con la Guardia Costiera, i controlli sulla qualità delle acque di balneazione, in mare e nei laghi, con campionamenti in 174 punti a cadenza almeno mensile.

