Pulizia delle spiagge con i giovani delle scuole del Veneto per il progetto Marless

04/04/2022

Entra nel vivo la settimana di pulizia del progetto Interreg Italia-Croazia Marless promosso da Arpav per sensibilizzare i giovani sull’abbandono dei rifiuti. Gli studenti parteciperanno a laboratori, momenti di confronto con rappresentanti delle istituzioni e attività di pulizia delle spiagge.

Giovedì 31 marzo le classi della scuola primaria Leonardo Da Vinci di Eraclea (VE) hanno dato avvio alle attività con laboratori e intervista a un pescatore esperto. Il 4, 7 e 8 aprile i ragazzi delle scuole secondaria di primo grado Mameli e primaria Zanibon di Padova si dedicheranno alla pulizia di aree verdi e arginature della zona urbana grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e a Acegas ApsAmga. Martedì 5 e 6 aprile le classi delle scuole IC2 di Chioggia e Sant’Anna (VE) puliranno la spiaggia cittadina ed intervisteranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale che si occupano di ambiente così come il 7 aprile la scuola primaria Marconi di Loreo (RO) e la scuola M.Tiozzo di Porto Viro (RO) che si troveranno a Boccasette nell’area del Delta del Po per raccogliere i rifiuti spiaggiati con il supporto dell’associazione Plasticfree molto attiva nel territorio. Il giorno 7 aprile scenderanno in campo a difesa dell’ambiente anche i bambini della scuola primaria Rodari IC Calvino di Jesolo (VE) supportati dall’Amministrazione comunale e da Gruppo Veritas.

I ragazzi della scuola IC Casale sul Sile (TV) e scuola Primo maggio di Treviso sono impegnati lunedì 4 e venerdì 8 aprile anche in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali e Contarina. A Casale sul Sile si unirà all’iniziativa l’associazione Open Canoe insieme ai loro associati che puliranno il Sile in acqua. La classe della scuola del Cavallino – Lido (VE) sarà infine impegnata mercoledì 6 aprile a Ca’ Savio per un report ambientale di osservazione dei materiali abbandonati nelle zone di duna, habitat e zona di nidificazione del Fratino, il piccolo trampoliere delle nostre spiagge.

Le attività proposte da Arpav per il progetto Marless sono realizzate grazie alla collaborazione degli educatori ambientali della società Aqua di Taglio di Po.