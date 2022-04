Longo Borghini trionfa alla Parigi-Roubaix donne

ROMA (ITALPRESS) – Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) si è imposta per distacco nella seconda edizione della Parigi-Roubaix femminile. In una giornata di sole, l’azzurra ha portato a termine un attacco di 33 chilometri, arrivando tutta sola al Velodromo di Roubaix e precedendo di 23″ un primo gruppo di inseguitrici, regolato dalla campionessa belga Lotte Kopecky (SD Worx). Due volte medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, Longo Borghini, 30 anni e tricolore in carica, succede nell’albo d’oro alla sua compagna di squadra, la britannica Lizzie Deignan, che quest’anno si è presa una pausa per la maternità. “Tutto questo è fantastico – spiega Longo Borghini – Non è stato un periodo facile quello che mi ha avvicinato a questa corsa. Ho preso antibiotici e alla vigilia avevo comunicato alla squadra che non me la sentivo di venire alla Roubaix, non volevo fare la comparsa. La squadra invece ha insistito perché io fossi presente. ‘Tu vieni perché puoi vincere’ mi hanno detto. E così è stato. È fantastico. Un risultato straordinario che voglio condividere con la mia famiglia, con il mio fidanzato Jacopo Mosca. Un grazie particolare alla mia squadra, la Trek Segafredo”. La campionessa del mondo, l’italiana Elisa Balsamo (Trek Segafredo), è stata invece squalificata dalla giuria dei commissari a una quarantina di chilometri dal traguardo per rientro irregolare in gruppo. Assente la fuoriclasse olandese Marianne Vos, positiva al Covid-19.

