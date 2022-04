Il trenino della Valcellina, lago di Barcis San Daniele del Friuli

Si terrà sabato 28 maggio, il viaggio organizzato da Anap e Confartigianato, con destinazione Valcellina, lago di Barcis e San Daniele del Fiuli.

C’è tempo fino al 6 maggio per prenotare la propria partecipazione. Di seguito pubblichiamo i dettagli dell’iniziativa.

PROGRAMMA

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza da Monselice (parcheggio dietro la chiesa del Redentore) alle ore 7.00 e da Limena (parcheggio hotel Crowe Plaza) alle ore 7,20 con pullman riservato per il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Arrivo al Lago di Barcis, sistemazione sul “Trenino turistico della Valcellina” e partenza per un suggestivo giro che tocca i comuni di Barcis e di Andreis attraverso la Strada Vecchia e la Forra del Cellina. Al termine trasferimento in bus al vicino borgo antico di Barcis, tempo libero a disposizione per la visita della cittadina ed una passeggiata sul lungolago. Il piccolo Lago artificiale di Barcis, situato nel cuore della Valcellina, accoglie i visitatori con il verde brillante delle sue acque. Pranzo al ristorante.

Nel pomeriggio trasferimento a San Daniele del Friuli, visita della cittadina situata tra dolci distese di colline, dove nasce il prosciutto omonimo dal sapore inimitabile, frutto della tradizione millenaria e di un microclima unico. Della cittadina, considerata una delle perle del Friuli Venezia Giulia, si potrà ammirare il centro storico con il bianco Duomo settecentesco, gli affreschi della ex Chiesa di Sant’Antonio Abate. San Daniele inoltre ospita una delle prestigiose biblioteche d’Italia: la Biblioteca Guarneriana. Seguirà la visita di un prosciuttificio con degustazione e possibilità di acquisto.

Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.

La quota individuale di partecipazione al viaggio è di euro 55,00 per i soci Anap, Confartigianato e un loro famigliare, euro 65,00 per i non soci) e comprende il viaggio in pullman, il trenino della Val Cellina, il servizio di guida locale, l’uso degli auricolari, pranzo con bevande incluse.

Per prenotazioni contattare esclusivamente la segreteria provinciale Anap – Simone Pegge tel. 3465005187, solo al mattino mattina o inviare una mail ad [email protected], entro venerdì 6 maggio.

Organizzazione Tecnica “Brocadello viaggi di B.V. S.r.l.” – Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067

REA PD 447143 * Polizza RC n. 165090384 “UnipolSai”

(Confartigianato Imprese Padova)