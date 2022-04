Più piccoli del vero 2018

Inaugurazione: 20 ottobre 2018, ore 11.00

Invito

L’edizione 2018 della mostra concorso Più piccoli del vero richiamerà a Padova, come consuetudine, gli appassionati di modellismo provenienti da tutta Italia.

Dare forma alla storia e in particolare ai mezzi che l’hanno percorsa: questa la sfida degli espositori, che provengono da Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo.

Aerei, navi, motociclette, diorami, ma anche fantascienza e fantasy, e uno spazio dedicato alla saga di Star Wars. Sono alcuni dei soggetti presenti in mostra, che quest’anno, in occasione del centenario della prima guerra mondiale, dedica una specifica categoria ai mezzi militari della Grande Guerra; anche il club modellistico G.M.P.A.T, che come organizzatore non può partecipare al concorso, proporrà dei modelli di mezzi militari del conflitto. Saranno inoltre esposti autentici cimeli militari provenienti dalla collezione privata Rovini di Treschè Conca e ci sarà uno spazio dedicato a una scrittrice padovana, Iosetta Mazzari, che scrive romanzi sulla prima guerra mondiale. In mostra ci sarà anche un plastico ferroviario dove visitatori grandi e piccoli potranno divertirsi a far correre i trenini. Il pubblico potrà anche partecipare a laboratori gratuiti di costruzione, modellazione, verniciatura e invecchiamento di modellini (dai nove anni in su, durante l’orario di apertura della mostra)

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova su progetto scientifico del G.M.P.A.T Gruppo Modellistico Padovano Aquile Tonanti, è ormai un appuntamento riconosciuto a livello nazionale dai vari club di modellismo.

Domenica 4 novembre alle ore 15.30 premiazione concorso.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: dal martedì al venerdì dal 15 alle 19-sabato e domenica dalle 10 alle 19.30, lunedì chiuso

4 novembre: ore 10-16 e premiazione concorso: ore 15.30

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel 049 8204530

[email protected]

Gruppo Modellistico Padovano Aquile Tonanti

[email protected]

www.gmpat.it

