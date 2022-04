Continua l’operatività degli sportelli dell’Amministratore di Sostegno

Almeno sino al 30 ottobre restano in funzione gli sportelli di promozione dell’Amministratore di Sostegno dell’Ulss 5 Polesana

Con la recente DGR n. 1683 del 29/11/2021, la Regione ha ritenuto necessario ed opportuno proporre la prosecuzione delle attività progettuali inerenti l’Amministratore di Sostegno presso le Aziende ULSS del Veneto al fine di consolidare le esperienze ad oggi attuate.

Per quanto riguarda la Provincia di Rovigo, nell’ambito di tale sperimentazione – che avrà durata fino al 30/10/2022, salvo approvazione da parte della Regione Veneto di ulteriori provvedimenti che ne dispongano la prosecuzione – è prevista, tra le azioni progettuali programmate, la prosecuzione delle attività dei tre Sportelli di promozione dell’Amministratore di sostegno collocati presso i locali dell’ULSS 5 nelle sedi di Adria, Badia Polesine e Rovigo.

Gli sportelli saranno gradualmente riaperti a far data dal 12 aprile con funzioni promozionali, informative, di consulenza e orientamento a favore della rete dei servizi, degli aspiranti amministratori di sostegno, degli amministratori di sostegno già in attività, dei familiari di persone in condizione di fragilità e, in generale, della popolazione afferente all’ULSS 5 Polesana, saranno attivi nei giorni e orari indicati nella tabella sottostante:

Sede Sportello Giorni di ricevimento Orario di apertura Adria (c/o Biblioteca) Mercoledì 15:00 – 18:00 Rovigo (c/o Cittadella Socio Sanitaria Blocco C 2°Piano) Martedì e Giovedì 15:00 – 18:00 Badia Polesine (c/o Ambulatorio Piano Terra) Venerdì 15:00 – 18:00

Agli Sportelli si potrà accedere previo appuntamento (per telefono 389-7921588 oppure via mail [email protected]) e sarà attivata la possibilità di collegarsi da remoto in video-chiamata al fine di agevolare le persone con disabilità fisiche e/o psichiche.

Per quanto riguarda, invece, la provincia di Padova, lo sportello è presente anche nella sede di Padova del CSV. È aperto al pubblico il giovedì tra le ore 14:00 e le ore 18:00 su appuntamento. Per richiedere un incontro o maggiori informazioni è possibile chiamare al numero 327-8852922 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

(CSV di Padova)