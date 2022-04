Prospettiva Danza Teatro 2022

Dall’1 al 8 maggio Padova ospiterà l’edizione 2022 di Prospettiva Danza Teatro, il progetto del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Teatrale Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto, la direzione artistica di Laura Pulin e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il Festival, giunto alla sua 24ª edizione, quest’anno svela attraverso il movimento la bellezza dell’inaspettato e delle piccole cose che ci circondano quotidianamente e continua a esplorare e a coltivare nuovi linguaggi e visioni legati alla danza contemporanea e d’autore. Un percorso culturale ed artistico che coinvolge diverse traiettorie che si intrecciano tra il nostro corpo, la nostra vita, i nostri desideri e i nostri limiti.

Un’indagine profonda su cosa è per noi l’Equilibrio, la tensione che ci porta alla ricerca di essere e stare in equilibrio, la bellezza del cadere, di ritrovarsi, di scoprire i nostri limiti.

In programma 8 giornate dedicate alla danza con importanti compagnie nazionali e internazionali che si esibiranno nella bella cornice di Palazzo della Ragione.

Inagurazione del Festival l’1 maggio alle 18.00 in Cortile di Palazzo Moroni, con lo spettacolo YOU&ME site specific, per poi proseguire alle 18.30 a Palazzo della Ragione con Amuninni di Ocram Dance Movement e Inbox della Compagnia Soralino.

Infine, il 16 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi, invece, sarà la volta della 13ª edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro.

Nel corso degli anni Il Premio ha cercato di sostenere la ricerca e promuovere creatività e talento, offrendo la possibilità a coreografi residenti in Italia e all’estero di concretizzare e presentare il proprio lavoro al pubblico e rappresenta un punto di partenza significativo per una valorizzazione della qualità del lavoro coreutico dei giovani artisti. Il premio consiste in 5.000 euro a sostegno della produzione e una residenza artistica di una settimana per il gruppo vincitore.

Numerose le candidature di questa edizione, con lavori di danzatori provenienti da Tunisia, Marocco, Grecia, Cuba, Cina, Canada, Russia, Spagna, Belgio, Stati Uniti d’America, Giappone, Germania, Svezia, Israele e Regno Unito, oltre che dall’Italia. Il Premio si conferma un’importante occasione per giovani coreografi e danzatori di presentare le proprie creazioni di fronte a una giuria di comprovata esperienza internazionale, composta da coreografi, direttori artistici, direttori di teatri e operatori del settore.

FESTIVAL

1 MAGGIO

ore 18.00 – Cortile di Palazzo Moroni

Compagnia Soralino (FR)

YOU&ME site specific

Evento Be International

Il Festival Prospettiva Danza Teatro ospita una tappa del progetto BeInternational, vincitore del bando ministeriale Boarding Pass Plus per l’internazionalizzazione delle carriere di giovani artisti e organizzatori, di cui è partner. BeInternational, coordinato dalla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi coinvolge 5 partner italiani e 8 partner internazionali e propone un percorso dedicato alla creazione di performances in site specific. A Prospettiva Danza Teatro BeInternational vede in scena You&me, una performance curata dalla compagnia francese Soralino e dedicata alla relazione tra il corpo dell’interprete e un oggetto che abitano insieme lo spazio pubblico.

ore 18.30 – Palazzo della Ragione

Ocram Dance Movement

Amuninni

Tradire un amore, tradire un amico, tradire un’idea, tradire un partito, tradire persino la patria vuol dire distaccarsi da una parte che ci apparteneva e creare uno spazio nuovo, sconosciuto, incognito.

Nasciamo infatti nella fiducia che qualcuno ci nutra e ci ami, ma possiamo crescere e diventare noi stessi solo se usciamo da questa fiducia, se non ne restiamo prigionieri, se a coloro che per primi ci hanno amato e a tutti quelli che dopo di loro sono venuti, un giorno sappiamo dire: “Non sono come tu mi vuoi”.

a seguire

Compagnia Soralino (FR)

Inbox

Inbox è la prima creazione di Soralino, compagnia circense nata dall’incontro tra un giocoliere e un equilibrista all’Académie Fratellin di Parigi. Lo spettacolo è un’illustrazione domestica del mito di Sisifo, dove due ragazzi in impermeabile – il piccolo vestito troppo grande e quello grande vestito troppo piccolo – giocano ad ammucchiare e a far oscillare delle grandi scatole di cartone, in una divertente sfida al non farle cadere.

2 MAGGIO, ore 20.00

Palazzo della Ragione

Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore

Giorgia Lolli – Eufemia

Eufemia, dal greco, colei che parla bene, o colei di cui si parla bene, è una creazione per tre giovani donne e una macchina da scrivere. Sulla scena una visione non romantica del romanticismo e una nostalgia di epoche mai vissute si incontrano.

Adriano Bolognino – Gli Amanti

Prendendo spunto dal celebre calco, Gli amanti vuole riportare alla luce un amore interrotto improvvisamente dalla forza prepotente della natura, ma custodito in eterno. Eterno è l’abbraccio in cui i due amanti sono stati ritrovati e al tempo stesso rinchiusi. Si è ipotizzato fossero un uomo e una donna, una madre ed un figlio, due giovani uomini.

VIDAVE’ Crafts – Another with you

Vincitore Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2021

Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali tornano a Prospettiva Danza Teatro dopo aver vinto l’edizione 2021 dell’omonimo Premio Internazionale.

Una coppia si trova a fronteggiare una noiosa e straziante ripetitività di eventi, causati dalla loro incapacità di comunicare.

3 MAGGIO, ore 21.00

Palazzo della Ragione

Compagnia Opus Ballet

White room

White Room, ispirandosi all’opera Il ritorno dal bosco di Giovanni Segantini, vuole approfondire gli aspetti emozionali dell’inverno, indagandone la trasposizione in forma di stato d’animo. Il quadro del pittore ritrae una dilatazione del tempo che, rallentando e tendendosi, mette in scena la fatica e la costanza dell’essere umano.

4 MAGGIO, ore 21.00

Palazzo della Ragione

Compagnia Ottavo Giorno

Portami con te

Sei personaggi più uno in cerca d’amore

Portami con te è la performance finale, esito del percorso annuale di danza inclusiva metodo danceability.

Sei personaggi, molto diversi tra loro, irrompono sul palcoscenico con l’urgenza di raccontare passioni, conflitti e sogni che emergono dal loro vissuto. Ad accoglierli c’è un improbabile Capocomico che vorrebbe muovere i fili delle loro storie per renderle più “rappresentabili”.

5 MAGGIO, ore 20.00

Palazzo della Ragione

Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore

Lorenzo Morandini – Idillio

Una performance tanto grottesca quanto geniale, di brillante e intelligente inventiva, che diventa un dialogo costante tra corpo e musica, per nuove definizioni di quiete e imperturbabilità, e relativi opposti.

Roberto Tedesco – Punch 24

La fine è il principio e il principio è la fine. Punch24 è un cammino circolare che vede la prima e l’ultima tappa incidenti ma non coincidenti, una successione di scene indipendenti, un gioco di entrate e uscite, un botta e risposta tra i due danzatori.

CIA Silvia Batet (ES) – Oblivion

Oblivion è un luogo di trasformazione tra lutto e vuoto, tra nulla e memoria, in bilico tra l’essere dimenticati e l’essere perdonati. Immerso in un mondo onirico fatto di fantasia e surrealismo, potrebbe essere anche un’immagine dell’aldilà, come lo descrive Dante nella Divina Commedia.

6 MAGGIO, ore 21.00

Palazzo della Ragione

Nuovo Balletto di Toscana

Bayadère – Il regno delle ombre

Vincitore Premio Danza&Danza 2021

Il Regno delle Ombre è la scena più celebre di Bayadére, al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono sono come congelate nella loro tragica condizione. Michele Di Stefano si concentra sul potenziale compositivo di questa scena per scatenarne tutta la forza dinamica e per restituirle la sua vera natura psichedelica.

7 MAGGIO, ore 21.00

Palazzo della Ragione

Collettivo Mine

CORPI ELETTRICI site specific

8 MAGGIO, ore 21

Palazzo della Ragione

Compagnie Linga (CH)

FLOW

Flow si ispira all’affascinante spettacolo del mondo selvaggio, al movimento degli stormi di uccelli, dei branchi di pesci e delle greggi di mammiferi. Queste formazioni flessibili e fluide, capaci di cambiare istantaneamente velocità e direzione senza perdere la loro coerenza spaziale, interrogano le leggi di interazione che agiscono sui diversi danzatori e sulla coordinazione dei loro movimenti.

WORK SHOP

28-29-30 aprile

Compagnia Soralino

YOU&ME

Il corpo a tu per tu con l’oggetto è un workshop rivolto a danzatori che intendono misurarsi con la disciplina circense della giocoleria per approfondire la relazione tra corpo e oggetto in movimento nello spazio. La compagnia francese Soralino propone un percorso intensivo della durata di tre giorni in cui esplorare insieme alcune pratiche circensi.

PREMIO INTERNAZIONALE PROSPETTIVA DANZA TEATRO

XIII edizione

16 ottobre, ore 18.30

Ridotto del Teatro Verdi

SERATA DI PREMIAZIONE

Il Premio desidera sostenere la ricerca e promuovere creatività e talento, offrendo la possibilità a coreografi residenti in Italia e all’Estero di concretizzare e presentare il proprio lavoro al pubblico e rappresenta un punto di partenza significativo per una valorizzazione della qualità del lavoro coreutico dei giovani artisti. Il premio consiste in 5.000 euro a sostegno della produzione e una residenza artistica di una settimana per il gruppo vincitore.

Informazioni e biglietti

BIGLIETTI e PREVENDITA

online senza costi aggiuntivi € 10

in biglietteria: intero € 12 – ridotto € 10 per studenti con tessera Studiare a Padova, soci Coop Alleanza 3.0, possessori carta di debito o credito Banca Etica

INGRESSO GRATUITO – Su prenotazione per la serata del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2022 domenica 16 ottobre ore 18.00 Teatro G. Verdi – Sala del Ridotto, fino ad esaurimento dei posti disponibili

MASTERCLASS CON COMPAGNIA SORALINO – Costo € 100. Per iscrizioni scrivere entro il 20 aprile a [email protected]

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore alla data degli spettacoli Il programma potrebbe subire variazion

COMUNE DI PADOVA

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8205611 – 5623

PROSPETTIVADANZATEATRO

[email protected]

Tel. +39 337 1332298

www.prospettivadanzateatro.it

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)