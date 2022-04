ConneACT Your Future – workshop gratuiti di orientamento per scegliere Scuola, Università, Lavoro. Secondo appuntamento il 20 aprile a Due Carrare

Il Comune di Due Cararre, con il contributo della Regione Veneto e il patrocinio della Provincia di Padova, organizza il progetto ConneACT Your Future: 4 workshop gratuiti e una giornata finale dedicati all’Orientamento Scolastico, che ha come destinatari sia ragazze/i in uscita dalle scuole secondarie di primo e secondo grado sia ragazze/i al termine del percorso universitario.

I partner operativi sono: Venetica, CISL, Associazione Giovanile Cararre 2.0

Il progetto è un invito ai giovani a relazionarsi con il mondo, scegliere la propria strada con consapevolezza sul proprio futuro, aiutati e guidati: Connect and act your future !

Una attività di orientamento a 360° per scegliere e sfruttare al meglio il proprio futuro, perchè non è mai troppo tardi!

Programma:

mercoledì 6 aprile 2022, ore 17:00 – 19:00 presso la Casa dei Carraresi a Due Carrare: “ Aiuto, non ho TIKTOK!” Personal branding e storytelling per raccontare se stessi

ore 17:00 – 19:00 presso la Casa dei Carraresi a Due Carrare: mercoledì 20 aprile 2022, ore 17:00 – 19:00 presso la Biblioteca di Due Carrare: “Mettersi in vetrina” Le APP utili per il lavoro

ore 17:00 – 19:00 presso la Biblioteca di Due Carrare: Le APP utili per il lavoro mercoledì 4 maggio 2022, ore 17:00 – 19:00 presso la cantina La Mincana di Due Carrare: “Vedo, prevedo, intravedo…” Quali saranno i settori più promettenti nei prossimi 5 anni?

ore 17:00 – 19:00 presso la cantina La Mincana di Due Carrare: Quali saranno i settori più promettenti nei prossimi 5 anni? mercoledì 11 maggio 2022 , ore 17:00 – 19:00 presso il bar bistrot Rimani di Due Carrare: “Sarò Adeguata/o?” Sarò perfetta/o per il posto dei miei sogni?

, ore 17:00 – 19:00 presso il bar bistrot Rimani di Due Carrare: Sarò perfetta/o per il posto dei miei sogni? sabato 21 maggio 2022, ore 8:30 – 20:30: “Giornata finale” – punti informativi per tutti e Aperitivo finale con DJ set presso El Bacaro di Due Carrare

Info e iscrizioni

– +39 339 1214728

– [email protected]

www.comune.duecarrare.pd.it/c028106/po/mostra_news.php?id=514&area=H

– locandina